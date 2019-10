Alejandro Hohberg convocado a la selección peruana: ¿No jugará ante Sport Boys? FPF mandó este comunicado de urgencia

El volante de Universitario, Alejandro Hohberg , volverá a la selección peruana tras ser llamado de emergencia en reemplazo del lesionado Yoshimar Yotún. Esto en la previa del Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura. ¿Ya no jugará con los cremas?



Según las normas de la Federación Peruana de Fútbol, los jugadores convocados a la selección quedan inelegibles por sus clubes. Esta situación generó diversos comentarios en las redes sociales, donde muchos aseguran que Alejandro Hohberg no puede alinear frente a Sport Boys esta tarde.



Sin embargo, y ante la polémica, la Federación Peruana de Fútbol sacó un comunicado para salir de la duda. ¿Y qué dice? Pues que la convocatoria de Alejandro Hohberg va a partir del lunes.

Comunicado de la FPF Comunicado de la FPF

Así, Alejandro Hohberg podrá estar en partido clave de Universitario, que busca mantenerse líder del Torneo Clausura de Liga 1, en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 3:30 p.m.



Tras ello, Alejandro Hohberg tendrá que viajar a Argentina para unirse a los entrenamientos de la selección peruana con miras a los amistosos por fecha FIFA frente a Uruguay.