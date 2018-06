Alemania vs Austria EN VIVO EN DIRECTO . La selección alemana enfrentará a Austria en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt a las 11 a.m.(hora peruana), en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018 , por la señal de beIN Sports.



Alemania , último campeón del mundo, buscará su segunda victoria consecutiva en el año frente a la selección de Austria que venció el miércoles pasado a Rusia por 1 a 0 .



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 11:00 a.m.

Colombia / 11:00 a.m.

Ecuador / 11:00 a.m.

Chile / 12:00 p.m.

España / 6:00 p.m.

Argentina / 1:00 p.m.

Los Ángeles / 9:00 a.m.

New Jersey / 12:00 p.m.



Este partido será importante porque a su término, Joachim Low , tomará la decisión si Manuel Neuer estará dentro de la lista de 23 jugadores que viajen a Rusia 2018 .



Según el entrenador, el arquero se encuentra bien y dentro de todo lo planificado. Sabemos de la importancia que tiene el portero Neuer dentro del equipo a pesar de su falta de continuidad.



En el supuesto caso que no esté el arquero del Bayern Munich, André Ter Stegen , será el elegido para ir a Rusia 2018. Además, de contar con la presencia de Thomas Muller y Mesut Ozil.



Por otro lado, Austria durante el 2018 , le ganó por 3 a 0 a Eslovenia, 4 a 0 a Luxemburgo y 1 a 0 a Rusia. Sin duda, 3 partidos sin perder y esperan ampliar su ventaja frente a Alemania.



Alemania vs Austria se han enfrentado en toda su historia en 11 oportunidades marcando una gran superioridad para el campeón de Brasil 2014. El seleccionado alemán le ganó 10 veces a Austria y empataron una vez.



Después del partido amistoso, Alemania jugará el 8 de junio frente a Arabia Saudita en Leverkusen . El equipo de Joachim Low integra el grupo F con México, Suecia y Corea del Sur.



Mientras que, Austria , continuará jugando partidos amistosos a pesar de no haber clasificado al mundial Rusia 2018.​ Sin dudas, partidos que servirán para consolidarse y enfrentar la próxima eliminatoria de la mejor manera.