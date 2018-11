Alemania vsHolanda : EN VIVO ONLINE TV La selección germana enfrenta a la Naranja Mecánica este lunes en el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen por la última fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA. Holanda busca no perder ante Alemania para acceder al Final Four del Play Off del torneo de europa. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTV para América)



El Alemania vs Holanda será un duelo clave para ambas selecciones con aspiraciones diferentes en la Liga de las Naciones de la UEFA. Los teutones, sin triunfos en el torneo, descendieron a la Liga B tras dos derrotas y un empate, ocuparán el último lugar de la serie, sin importar el resultado.



El técnico Joachim Löw encara el partido Alemania vs Holanda bajo un panorama complicado tras la eliminación en primera ronda del Mundial Rusia 2018 y el fracaso en el actual torneo. Dos triunfos en los últimos cinco partidos, han generado criticas y puesto en duda su continuidad.



Por el contrario, el DT Ronald Koeman encara el Alemania vs Holanda con la confianza de conseguir un triunfo y arrebata el primer lugar del grupo a Francia, campeón del mundo, para lograr su pase al Play Off de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Video: Gol 2 de Holanda

Francia completó sus partidos y es líder con siete puntos. La Naranja Mecánica ha sumado seis tras dos triunfos y una derrota. Por ello, incluso evitando la derrota en el duelo Alemania vs Holanda, podría superar a la selección francesa.

Alemania vs Holanda: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Por la Liga de las Naciones UEFA Alemania vs Holanda: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Por la Liga de las Naciones UEFA

Posibles alineaciones del Alemania y Holanda:



Alemania: Neuer, Rüdiger, Süle, Ginter, Kimmich, Kehrer, Hector, Gnabry, Havertz, Müller y Sané.

Holanda : Cillessen, Blind, Van Dijk, Dumfries, De Ligt, Wijnaldum , De Roon, De Jong, Babel, Depay y Bergwijn.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.