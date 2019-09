Alemania vs Holanda EN VIVO Se miden por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Alemania vs Holanda EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Bávaros' reciben este viernes a la 'Naranja Mecánica' en el Volksparkstadion (Hamburgo) por la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. El partido arrancará a la 1:45 p.m. de Perú por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Alemania vs Holanda vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Alemania y Holanda protagonizarán uno de los choques más atractivos de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. El campo de Hamburgo estará plagado de estrellas que prometen un gran espectáculo.

En el duelo de ida del Grupo C de las Eliminatorias, Alemania ganó de visita 3-2 a Holanda. Ahora el equipo del defensa Virgil van Dijk, estrella mundial del Liverpool, buscará su revancha fuera de casa.



En el Grupo C de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, Irlanda del Norte es el líder con 12 puntos. Alemania es segundo con 9 y Holanda tercero con 3. Cierran Bielorrusia y Estonia sin punto alguno.



Alemania vs Holanda: Alineaciones probables



Alemania: Neuer; Klostermann, Tah, Sule, Halstenberg; Gundogan, Kimmich, Kroos, Gnabry; Werner, Marco Reus.



Holanda: Cillessen; Veltman, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn; Depay, Babel.