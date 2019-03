Alemania vs Holanda EN VIVO Partidazo en Ámsterdam por Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Alemania vs Holanda EN VIVO ONLINE. 'Teutones' visitan este domingo a la 'Naranja Mecánica' en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam por la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias a Eurocopa 2020. El partido arrancará a las 2:45 p.m. por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Alemania vs Holanda vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Alemania y Holanda protagonizarán uno de los choques más vibrantes en las Eliminatorias para la Eurocopa 2020. Gran duelo de estrellas que prometen un gran espectáculo de principio a fin. Partidazo.

Holanda, el local, viene de golear 4-0 a Bielorrusia con doblete de su máxima estrella: Memphis Depay. Mientras que Alemania debutará en las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020.



Alemania no viene de la mejor forma al partido Holanda. En este 2019 disputó un amistoso con Serbia y no pasó del empate 1-1. 'Teutones' no levantan tras su dura eliminación en el Mundial Rusia 2018.



La última vez que Alemania y Holanda se vieron las caras fue por la Liga de Naciones de la UEFA (19 de noviembre de 2018). El resultado fue un 2-2 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Holanda vs Alemania: Alineaciones probables



Holanda: Cillessen; Hateboer, Van Dijk, De Ligth, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn; Depay, Babel.



Alemania: Neuer; Rudiger, Sule, Ginter, Klostermann; Kimmich, Kroos, Halstenberg, Gnabry; Reus, Sane.