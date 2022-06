Alemania vs. Italia EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este martes 14 de junio por la tercera jornada del grupo C de la UEFA Nations League a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Borussia Park.

Alemania vs. Italia EN VIVO minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del Alemania vs Italia en directo por la tercera jornada del grupo C de la UEFA Nations League.

Alemania vs. Italia: alineaciones confirmadas

XI ALEMANIA: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Muller, Sané; Werner.

XI ITALIA: Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto.

El elenco teutón llega a este compromiso tras igualar (1-1) ante Hungría en condición de visita. De esa manera, continúa sin ganar en el torneo y suma tres empates consecutivos por lo que está en la obligación de ganar a la ‘Azzurra’ para pelear el pase a la siguiente fase.

Luego del empate, el DT de Alemania, Hansi Flick, expresó una autocrítica. “No jugamos lo suficientemente rápido hacia adelante, nos faltó convicción y cometimos demasiados errores”, señaló en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que, en el encuentro que se jugó en el Estadio Renato Dall’Ara por la Liga de Naciones, ambos equipos quedaron igualados. Pellegrini adelantó el marcador para Italia (70′), pero Kimmich emparejó el partido (73′).

Alemania vs. Italia: horarios

Perú: 1:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Ecuador: 1:45 p. m.

Colombia: 1:45 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.

Uruguay: 3:45 p. m.

Chile: 2:45 p. m.

Alemania vs. Italia: canales

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Chile: Star Plus.

Por su parte, Italia empató sin goles ante Inglaterra en la fecha pasada, pese a que generó varias ocasiones para abrir el marcador. De esa manera, continúa invicto y se mantiene en la cima del grupo C con 5 puntos.

La ‘Azzurra’ no clasificó al Mundial de Qatar 2022 y, por eso, espera, al menos, luchar por el título de la Liga de Naciones. En ese sentido, deberá vencer a Alemania para seguir con el líder.

Al respecto del duelo ante los dirigidos por Hansi Flick, Gianluca Scamacca se perfila como el delantero titular. Asimismo, Lorenzo Pellegrini también entraría al once inicial y espera volver a marcarle al elenco teutón tal como sucedió en la primera jornada.

Además, Roberto Mancini confiaría nuevamente a Gianluigi Donnarumma en la portería, mientas que Di Lorenzo estaría en la línea defensiva.

