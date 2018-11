Alemania vs Rusia EN VIVO se enfrentan en partidazo por amistoso fecha FIFA

Alemania vs. Rusia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los 'Panzers' salen dispuestos a salvar el años con dos victorias, después de la eliminación en el Mundial 2018 y estar en cuidados intensivos en la Liga de Naciones, salen al estadio Red Bull Arena de Leipzig para enfrentar a los anfitriones de la Copa del Mundo. El duelo programado, desde 2:45 p.m., (Hora peruana), puedes seguirlo por la señal de DirecTV Sports.



¿Vas a seguir el Alemania vs Rusia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Leipzig.



Este Alemania vs Rusia es la oportunidad para que Joachim Low le lave la cara al campeón del mundo que luego de este choque estará pendiente del duelo entre Holanda y Francia, este viernes por el UEFA Nations League, pues una victoria de Holanda los dejaría fuera de camino.



Por su los anfitriones de la última Copa del Mundo llegan en uan curva ascendente a este Alemania vs Rusia. Los de Stanislav Cherchésov han hilado seis partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario y además son líderes en su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA.



Los Alemania vs Rusia, no se juegan desde hace casi 10 años donde en el 2009 en un partido clasificatorio para el Mundial 2010 los teutones lograron la victoria en suelo ruso. Desde la separación de la URSS y la formación de Rusia como selección nacional, cuatro han sido los duelos disputados entre estos dos combinados, saldados con tres victorias germanas y un empate.



Alemania vs Rusia: Alineaciones probables.



Alemania : Neuer; Hector, Süle, Rüdiger, Ginter; Kimmich, Kroos, Goretzka; Werner, Sané, Gnabry.



Rusia: Guilherme; Kudryashov, Dzhikiya, Neustädter, Fernandes; Zobnin, Gazinskiy, Kuzyaev; Ari, Ionov, Cahlov.