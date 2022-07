Alessandro Burlamaqui llegó a Valencia en julio del 2021 y tuvo la oportunidad de participar en encuentros amistosos como ante Levante, AC Milan o Brentford. Luego, el mediocampista peruano apareció en banca en algunos partidos de LaLiga, sin embargo, no debutó de manera oficial en el torneo español.

No obstante, ahora, una nueva chance se le estaría presentando al jugador pues participaría de la pretemporada del primer equipo de los ‘Blanquinegros’. Así lo menciona Deportes COPE Valencia en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el mencionado medio, el futbolista peruano se sumaría junto a Pedro Alemañ Seña y Javi Guerra a los trabajos del director técnico Gennaro Gattuso. De esa manera, Alessandro Burlamaqui espera mostrar su talento al estratega italiano y así, ser considerado a futuro.

Cabe mencionar que, el volante de 20 años se proclamó campeón en abril de este año con su equipo Valencia Mestalla del Grupo Vl de la Tercera RFEF y logró el ascenso a la Segunda RFEF.

Noticia



Burlamaqui, Pedro Alemañ y Javi Guerra se sumarán a la pretemporada con Gattuso



Son ya diez los canteranos citados

Burlamaqui y postura: “Me criaron en España, pero quiero jugar por Perú”

El futbolista, hijo de padre brasileño y madre peruana, nació en Lima, sin embargo, un año y medio más tarde viajó a España donde se estableció hasta la actualidad. En dicho país, el volante vistió las camisetas de CE Santes Creus, Reus Deportiu y Espanyol

Pero, eso no ha impedido que el jugador establezca fuertes lazos con el territorio peruano. “Siempre voy a agradecer a España. Es el país donde me he criado, ahí he evolucionado”, explicó Alessandro Burlamaqui en agosto del año pasado en una entrevista con GOLPERÚ.

“Pero ya he dicho que estoy muy comprometido con el Perú. Es el país con el que quiero jugar”, agregó el joven deportista. Recordemos que postura no es reciente, dado que en el 2019 fue parte de la selección de Perú Sub-17, con la cual jugó un Sudamericano.

El mediocampista nacional participó del Sudamericano Sub-17 que se celebró en Perú en 2019. Foto: IG Alessandro Burlamaqui.