Alessandro Burlamaqui empezó a vivir las Eliminatorias Qatar 2022 como un hincha más. El volante que ha empezado a ganarse un lugar en Valencia FC ha enviado un mensaje a Ricardo Gareca sobre el interés que tiene por defender los colores de la selección peruana por encima de las posibilidades de jugar por la selección de España.

El jugador a diferencia de otros casos el jugador mostró mucha determinación. “Soy un agradecido a España, el país donde me he criado y donde me han visto evolucionar, pero yo ya he dicho que estoy comprometido con el Perú y es el país con el que quiero jugar”, declaró para GOLPERÚ el jugador que ya ha defendido a la ‘Blanquirroja’ en categorías juveniles.

A pesar de no haber vivido en el Perú el mediocampista reconoció que su familia siempre lo mantiene en contacto con sus orígenes. “Sobre Perú te puedo hablar de la comida, la cultura, la gente, siempre me han tratado de inculcar siempre. Aquí en España intentamos siempre buscar comida peruana, cuando podemos y mantener contacto con el Perú”, agregó.

El joven volante peruano. Alessandro Burlamaqui, podría debutar hoy en el campeonato español cuando el Valencia enfrente al Getafe por la primera fecha de LaLiga. Renato Tapia y Luis Abram esperan su turno cuando este fin de semana sus equipos se estrenen en la nueva temporada de la competencia. (fuente: américa TV)

Asimismo, el mediocampista reconoció que ganarse un lugar en el equipo de Ricardo Gareca es muy complejo, pues identificó a tres jugadores de jerarquía como Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún en su puesto. “Los tres del mediocampo son jugadores increíbles, con un talento enorme, pero de los tres creo que me asemejo un poco más a Pedro Aquino, por la forma de jugar, pero igual creo que hay unos rasgos que puedo sacar de todos”, señaló.

“Estoy siempre en contacto con la federación”

El jugador hispano-peruano asegura que mantiene un contacto con la FPF. “Hay un contacto siempre con la gente de la Federación, están pendientes de mi rendimiento y de mi evolución y siempre estamos conectados”, reconoció.

El momento de su debut en LaLiga no lo llena de ansiedad y está a la espera de su momento. “Valencia es uno de los mejores clubes de España. Estoy con muchas ganas de que mi momento pueda llegar, de un posible debut, pero siempre con los pies en la tierra, con esa mentalidad de seguir trabajando día a día para que se pueda dar”, finalizó el volante.

Alessandro Burlamaqui decide públicamente jugar por Perú (Video: GOLPERÚ)