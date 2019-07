Peruano Alessandro de Souza compite en Tiro por Lima 2019: Sigue EN VIVO la prueba en fosa por Panamericanos

Panamericanos 2019 EN VIVO TV ONLINE El peruano Alessandro de Souza competirá en la disciplina de Tiro en la modalidad fosa en los Juegos Lima 2019. El deportista nacional busca quedarse con la medalla de oro.



La prueba de Alessandro de Souza se será este lunes 29 de julio desde las 9:00 am. (hora peruana) en el Polígono de Las Palmas en Surco. La transmisión estará a cargo de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN.

Alessandro de Souza, clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, gracias al oro en el XII Campeonato de Tiro de las Américas desarrollado en Guadalajara (México), hará su primera presentación en la competencia. Asier Cillones será el otro representate en hombres en esta modalidad.



Tiro en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento



Perú: 9:00 a.m. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.



En tanto que en la rama femenina, también a la misma hora, de acuerdo a la programación de la organización, la peruana Daniela Pacheco estará en fosa y buscará su pase a instancias más impotantes del evento.

Asimismo, se desarrollará también la modalidad mixto 10m pistola de aire por equipos, instancia clasificatoria y final. Miriam Quintanilla (Perú 2), José Ullilen (Perú 2), Annia Becerra (Perú 1) y Marko Carrillo (Perú 1) integran el grupo nacional.

Precisamente este último deportista, Carrillo, viene de quedar cerca de alcanzar el bronce en 10m pistola de aire, este domingo. "Nos quedamos a poco de la medalla. Se trabajó lo mejor que se pudo, pero no alcanzó. El nivel de competencia es muy alto", reconoció.

Tiro en Lima 2019 | Precio de las entradas para este lunes 29 de julio

Entrada Precio Regular S/. 30 Menores de 18 años S/. 15 Adulto Mayor S/. 15 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 15 Acompañante Asiento Accesible S/. 15 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Tiro en Lima 2019: mapa del evento este domingo 28 de julio

