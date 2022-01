El periodismo nacional lamenta la partida de Alex Risi y más este columnista que si hoy les cuenta historias del fútbol peruano en gran parte es porque a mediados del año 1989 el buen Alex nos dio la oportunidad de iniciarnos en el mundo de la prensa. Todavía recuerdo aquella llamada de otro gran amigo y mejor persona, Rubén Marruffo, quien nos dijo que en el Diario Hoy necesitaban redactores y le había hablado de mi al buen Alex, hincha del Deportivo Municipal, y seguidor de la selección peruana.

Nos juntamos en el local de la avenida Aramburú y llegamos rápidamente a un acuerdo. Trabajar con él fue fácil porque a pesar de tener 20 años como mucho. Sabía mucho de fútbol y era una persona sana, tranquila, sin malicia y amigo de sus amigos. Anécdotas con él hay algunas, como aquella que nos tocó vivir una noche con un entrenador de fútbol que había sido mundialista y se había hecho amigo de nosotros. “Muchachos los invito a comer donde un amigo que tiene un local en la calle de las pizzas”, nos dijo el hombre de fútbol y luego de cerrar la edición fuimos con Alex, el gordo Marruffo, un diagramador y el DT al restaurante.

Ni bien entramos al local y nos ubicamos en el segundo piso, uno de los mozos reconoció al técnico y le dijo que el dueño, que había sido un ex arquero de Deportivo Municipal, no estaba y que no iba a llegar. “No hay problema, pagamos nosotros”, dijo el estratega conocido como un exquisito ‘palomilla’.

Alex Risi nos tomó la delantera tras pelear con una complicada enfermedad (Foto: Andina)

Alex Risi se sorprendió con la cuenta de la cena

La cena fue agradable como siempre que compartíamos con el mundialista que entre copas de vino y pizzas nos contaba anécdotas de sus años mozos. El problema llegó cuando nos trajeron la cuenta que tenía varios ceros. Salvo Alex todos éramos practicantes y por eso nos vimos las caras para ver cómo íbamos a pagar.

Nuestro amigo el técnico manejó la situación y nos tranquilizó diciendo: “yo lo resuelvo no se preocupen”. Se paró, fue donde el administrador y le hizo ver que con el propietario del local eran como hermanos y que ya arreglaría con él cuando regrese otro día a comer. El trabajador se cerró y dijo que pagábamos sí o sí.

Fue en ese momento en que al DT se le ocurrió una estrategia poco peculiar para un ex jugador de la selección. “Muchachos vamos a tener que irnos sin pagar. Cuando yo les diga salimos corriendo y nos vamos sin pagar”. Todos nos quedamos sorprendidos, pero como éramos jóvenes lo tomamos como una palomillada y le hicimos caso. Cuando el ‘profe’ dio la orden arrancamos todos y a pesar de estar en el segundo piso llegamos a la calle Diagonal y no paramos hasta llegar al cine El Pacífico. El plan parecía haber salido tal cual lo planificado, pero de un momento nos dimos cuenta que faltaba Alex.

Los mozos atraparon a Alex Risi

A nuestro buen amigo lo habían agarrado los mozos cuando empezamos la huida y no podíamos dejarlo sólo. Por eso nos reunimos a las afueras del Café Haití y decidimos regresar en busca de él y ver cómo resolvíamos el incidente. El DT, como mayor del grupo, asumió la responsabilidad y se ofreció a resolver el tema. El mundialista se volvió a reunir con el administrador y luego de una llamada con el dueño todo quedó arreglado.

Desde esa vez, cuando el técnico amigo nos decía para ir a un sitio a comer primero veíamos si teníamos para pagar la cuenta y luego aceptábamos la invitación. Descansa en paz amigo, mejor recordarte así, de manera alegre como eras cuando estabas en confianza.