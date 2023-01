Llegó con las maletas cargadas de dudas sobre su futuro. Alex Valera, exjugador de Al-Fateh, arribó a Lima tras abandonar al club árabe, debido a un supuesto incumplimiento de contrato y en las próximas horas pedirá a la FIFA el permiso para poder continuar su carrera en este 2023.

El goleador respondió las preguntas de la prensa que lo esperaba en el aeropuerto Jorge Chávez y se preocupaba por su futuro profesional. “ Aquí no termina nada, tengo que seguir preparándome y trabajando para mí mismo. Lo que sea con tal de jugar ”, señaló a su llegada el atacante.

Alex Valera no evito las preguntas sobre la postura de Universitario y si aceptaría una oferta de Alianza Lima. “ Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso ”, dijo con convicción.

Alex Valera regresó a Perú y comentó sobre su futuro (@Ovación)

“Es difícil, pero tengo que seguir adelante”

Para el delantero no ha sido fácil asimilar todo lo que le tocó vivir en su primera experiencia internacional y lo reconoció a su llegada. “ Estoy tranquilo. Todo es difícil, pero tengo que seguir adelante ”, añadió.

Sin embargo, en lo único que prefirió guardar silencio fue en los argumentos con los que decidió dar por concluido su contrato con el Al-Fateh, equipo que desmintió la versión de los jugadores peruanos.

“ Eso ya lo ve mi abogado, yo no puedo decir nada, ahora no puedo hablar nada. Voy a hablar cuando pueda ”, dijo el jugador que espera gestionar ante la FIFA el permiso para poder fichar este 2023 y después argumentar con documentación la falta de voluntad de Al-Fateh para honrar su deuda con el peruano.

Al-Fateh desmiente a Alex Valera

Horas antes de su llegada a Lima, Al-Fateh desmintió una supuesta deuda con Alex Valera y Christian Cueva. El club emitió un comunicado, luego de abonar los montos adeudados y donde anunció también que buscará no verse perjudicado abriendo un proceso firmal ante la confederación asiática y ante la FIFA.

“ La dirección del club confirmó que las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas y la administración de Al-Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club ”, señalaron.

Esta parte del comunicado es la que pone en riesgo el futuro del jugador y del club que se arriesgue a ficharlos, pues esto podría ser sujetos de una ‘sanción solidaria’ que los afectaría económicamente al sospecharse que este influyó para que el jugador rescinda su último contrato, como pasó en el caso de Christian Cueva ante Santos, donde Pachuca se vio perjudicado.

