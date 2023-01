Cuando se conoció la posible salida de Alex Valera de Al-FAteh por incumplimiento de contrato con el jugador y con Universitario de Deportes, el presidente del cuadro crema, Jean Ferari salió al frente para aclarar el tema y reveló que esta falta de compromiso de los árabes ha sido denunciada ante el máximo Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“ Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales ”, dijo Jean Ferrari para RPP.

El titular crema fue uno de los pocos que recomendó al jugador no marcharse al equipo de Arabia Saudita y no tuvo reparos para señalar el saldo de su deuda. “Al-Fateh nos está debiendo el 60% del pase por Alex Valera. No sabemos si él va a quedar libre o no. No tengo esa información ”, comentó el directivo.

Alex Valera no regresará a Universitario desde Arabia (@enfateh)

“Si Valera firma por Alianza Lima no podría recriminarlo”

La posibilidad que el goleador regrese a tienda merengue parece poco probable para el mandamás d los estudiantiles. “ Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él. (...) Creo que Alex Valera al irse de Universitario de Deportes estuvo muy mal asesorado ”, precisó.

“ Esto es fútbol. Si Alex Valera firmaría por Alianza Lima o Sporting Cristal, yo no podría recriminarlo por tomar una decisión profesional ”, añadió Ferrari.