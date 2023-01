Los problemas de Alex Valera en Al Fateh y su posible regreso a Universitario de Deportes desataron una ola de comentarios de los hinchas del cuadro crema que críticas al delantero en redes sociales y una cuenta en Twitter con el nombre de goleador se ha encargado de contestar algunos de los ataques hacia el exgoleador crema.

Los comentarios en su mayoría fueron de fanáticos del cuadro crema quienes en este momento crítico para el jugador le recordaron su polémica salida del cuadro crema. “ De verdad quieren que vuelva ese jugador que se fue de mala manera y por la puerta falsa de Universitario. Tan rápido olvidan que no respetó su contrato, se negó a entrenar y se fue cuando no podíamos contratar. ¡Que no vuelva! ”, dijo el usuario Ricardo F.J.

La respuesta de la cuenta que lleva el nombre de Alex Valera, también en Twitter, llegó al mejor estilo de Lionel Messi tras el duelo con Holanda en Qatar 2022. “ Anda pa allá, especial ”, se puede leer en el tuit que generó más comentarios en contra del ex crema.

Hinchas cremas expresaron su malestar con goleador en redes sociales (@uni1934)

Aficionada recibe emoji tras crítica a Alex Valera

En otra de las interacciones una hincha del cuadro crema nombre Corina (@copebrii) también se mostró en contra del regreso del goleador después de seis meses en Arabia Saudita.

“ A Valera le pasa todo lo que se merece. En esta vida obras mal y terminas mal, qué siga su vida mal o bien pero lejos de la ‘U’ ”, expresó la aficionada estudiantil que no imagino que desde esa misma cuenta le responderían con un emoji que se toma la cara en señal de una impresión negativa. Se espera que el jugador confirme si tiene alguna relación con esta cuenta en Twitter.

Hinchas recibieron respuestas de diferentes cuentas con nombre de Alex Valera (@copebrii)

Cabe mencionar que todavía tienen presente la accidentada salida de Alex Valera de Universitario de Deportes para firmar por Al-Fateh para cumplir su sueño de internacionalización, que hoy parece haberse convertido en pesadilla por falta de continuidad, goles y pagos en el cuadro de Arabia Saudita.

¿Qué comentó Jean Ferrari sobre Alex Valera?

En medio de esta polémica el administrador de Universitario aclaró el panorama para tranquilidad de la comunidad crema. “No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él”, expresó el directivo.

“Los futbolistas tienen que asesorarse mejor. El caso de Alex me da pena. La asesoría que ha tenido fue muy mala. Eso pasa en el fútbol, estuvo muy mal asesorado” , señaló para RPP.