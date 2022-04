Universitario no pudo acercarse a los primeros lugares del Torneo Apertura, puesto que solo sacó un empate en casa ante Sport Boys (1-1). El resultado no fue nada positivo para los ‘Cremas’ y Alex Valera fue uno de los más incómodos, dado que las opciones de alcanzar al líder de la tabla de posiciones han disminuido.

“Me voy molesto, queríamos obtener estas tres unidades que nos metían a pelear la punta. Lamentablemente no se dio el resultado, no sé qué más podría decir”, expresó el goleador de la ‘U’, quien precisamente se encargó de poner la ventaja parcial del equipo ante los ‘Rosados’.

“Simplemente queda olvidar este partido y enfocarnos en la próxima semana, para sacar los puntos que podamos. Ya no hay nada más por decir, los hinchas están molestos, es evidente la molestia y la verdad ya no hay más que agregar”, agregó el destacado delantero.

De la misma forma, Alex Valera indicó que tendrán que mejorar el desenvolvimiento colectivo para lo que resta del campeonato. “Era un partido que lo teníamos prácticamente bien, jugando con todo, pero así es el fútbol. Nos robaron un empate y nos vamos muy molestos”, manifestó el delantero.

“Tenemos que cambiar de chip rápidamente, porque no se nos están dando los resultados y hay que enfocarnos para el partido que viene. Necesitábamos este triunfo, por todo lo que veníamos pasando. Solo queda seguir trabajando”, sentenció el futbolista que lleva seis goles en la presente Liga 1.

¿Cuándo juega Universitario?

En la fecha 12 del Torneo Apertura, Universitario tendrá que visitar al Atlético Grau en Piura, el próximo domingo 1 de mayo (1:00 p. m.), en el Estadio Municipal de Bernal. Actualmente, ambos clubes están igualados con 17 puntos, pero los ‘Cremas’ ocupan el octavo puesto por mejor diferencia de goles.