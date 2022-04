Alexa Bliss, la superestrella de WWE, contrajo matrimonio con su novio, el cantante Ryan Cabrera, en California. A través de las redes sociales, la excampeona compartió imágenes de la ceremonia, a la cual asistieron conocidas figuras de la lucha libre como Braun Strowman, Liv Morgan y The Miz, entre otros.

La ceremonia y recepción del matrimonio de Alexa y Ryan se realizó en Kempa Villa en Palm Desert, California. Ambas estrellas compartieron videos e imágenes del momento tan especial.

Como no podía ser de otra manera algunas de las amistades de Bliss en WWE asistieron al matrimonio. Ellos fueron Braun Strowman, Liv Morgan, Sonya Deville y The Miz, además, de Mojo Rawley, quien ya no pertenece a la empresa de lucha libre.

Alexa Bliss y el cantante de rock y pop están comprometidos desde el 2020 y este abril del 2022 finalmente decidieron darse el sí. Anteriormente Alexa tenía una relación con Buddy Murphy.

