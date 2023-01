Luego de no renovar con el New York City, un halo de incertidumbre rodeaba el futuro del defensa Alexander Calens. Sin embargo, su talento y el buen momento futbolístico que mantiene hacía presagiar que encontraría club pronto. No se tuvo que esperar mucho ya que el Girona FC de España acaba de anunciar al peruano como su nuevo refuerzo.

En las redes sociales oficiales del club, se anunció que el zaguero de la selección peruana llega al club para reforzar la defensa en la segunda mitad de la temporada 2022/23. De hecho, trascendió que el acuerdo es por 3 años.

“Hola, soy Alexander Callens, estoy muy contento de estar aquí” , fueron las primeras palabras del defensor nacional tras anunciarse su llegada al cuadro ‘Gironins’.

Esta no es la primera experiencia de Alexander Callens en España. En el 2011 tuvo un paso por la Real Sociedad B, el cual duró 4 temporadas para luego jugar 2 más en el Numancia. Este periplo le permitió sacar su pasaporte español, por lo que no ocupará plaza de extranjeros en el Girona.