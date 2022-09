Alexander Callens se encargó de abrir el camino de su equipo en la final del título de la Campeones Cup ante Atlas y lo hizo con un gol que ayudó a su equipo a levantar un nuevo título en los Estados Unidos, donde en pocos días se sumará al equipo de Juan Reynoso por quien mostró muchas expectativas con la selección peruana.

El chalaco viajará de costa a costa para sumarse a la delegación que se reunirá en Los Ángeles, para afrontar el primer partido amistoso ante México y El Salvador tras festejar su nuevo título reconoció como fue su primer contacto.

“ Hablé con el entrenador. Me preguntó cómo estaba porque venía de una lesión. No sabía si iba a llegar bien a la convocatoria, pero otra cosa no hablamos ”, señaló el zaguero para Movistar Deportes.

Alexander Callens comenta su nueva llegada a la selección peruana (video: Movistar Deportes)

Alexander Callens: “vamos a ver su forma de juego”

Para el zaguero de la MLS la llegada de un entrenador que conoce su posición y que ha sido líder como jugador en la ‘Blanquirroja’ le daría un plus en la Videna. “ Es un nuevo técnico, de la casa. Ya nos conoce, ha sido capitán en la selección y tiene mucha experiencia. Solo queda llegar de la mejor manera y a ver qué nos dice, cuál es su forma de juego ”, indicó.

Volver a luchar por el puesto es un tema que no le preocupa a Alexander Callens, más ahora que empieza un nuevo proceso con Juan Reynoso. “ Al final somos el mismo equipo y creo que va a ser bonito. Como se dice, entrenador nuevo y todos van a querer demostrar su calidad y ganarse un puesto. Eso va a ser muy bueno y un bonito reto para que el entrenador vea quién está apto en los próximos amistosos ”, apuntó.

Finalmente, se mostró feliz por el nuevo logró en su carrera, donde ya empieza a tener condición de los hinchas de New York City. “ Estoy muy contento por ayudar al equipo. Veníamos de una mala racha, la peor del club. La mejor manera de revertir todo fue ganando. La primera final aquí en Nueva York, en el Yankee Stadium, un estadio de campeones, y le dimos la alegría a la gente que estuvo con nosotros apoyándonos en las buenas y en las malas. Ahora a celebrar ”, dijo.

Alexander Callens ya es figura en la MLS (Foto: @desdelasgradas.ig)

Edison Flores también se ilusiona con ‘Cabezón’

Por su parte, Edison Flores, con la amargura de la derrota tampoco perdió el entusiasmo por reencontrarse con sus compañeros y empezar a trabajar con el nuevo entrenador. “Obvio que pienso cuando me toque ir a la selección, reencontrarme con los compañeros y esperar que todos estén bien. Tenemos un nuevo técnico, una nueva era, entonces uno tiene que demostrar su valía”, expresó a la salid del estadio.