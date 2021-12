Alexander Callens, el nuevo campeón de la MLS, el jugador más querido de los hinchas de New York City FC, y pieza indispensable para Ricardo Gareca en la recta final de la Eliminatorias Qatar 2022 recordó un pasaje desconocido de su niñez donde tuvo que soportar las crueles bromas de sus vecinos, cada vez que salía a jugar al fútbol al parque en el Callao.

El zaguero chalaco reconoció con nostalgia aquellos años en los que se escapaba con sus amigos para jugar a la pelota, pero reconoció que primero tuvo superar el bullying de los chicos del barrio. “Mi papá no podía ir a verme jugar, pero cuando llegaba de trabajar me sacaba al parque a entrenar, siempre me iba con él. A parar la bola, cómo dar un pase largo, corríamos por el parque. Algunos de mis amigos se reían como diciendo: él juega con su papá ja, ja, ja”, dijo recordando con humor esos esos momentos.

“Me acuerdo perfectamente que los chicos se reían, porque salía con mi pelota por el pasaje, y lo hacía con mi papá. Ellos eran más grandes por eso me molestaban molestaban, pero eso no me afectó. Siempre seguí entrenando, siempre seguía haciendo lo que más me gustaba”, reconoció.

Alexander Callens recordó que vecinos se burlaban de él (Video: Movistar Deportes)

Asombrado por la manera en que Alexander Callens se impuso al bullying en la niñez el moderador de ‘Al Ángulo’, Franco Cabrera le envió un mensaje a los vecinos del zaguero del New York City FC: “In your fase (En tu cara)”, expresó desatando la carcajada del defensor que anunció, además, que en un par de semanas para empezará a trabajar con la ‘Blanquirroja’.

Alexander Callens: “Estoy listo para volver a Europa”

El defensor de la selección peruana reconoció que su meta esta puesta en volver al fútbol europeo donde la Premier League y LaLiga Santander están dentro de sus expectativas. “Creo que estoy listo para regresar a Europa, es un nuevo reto sería muy bonito para mí. Me probaría a mí mismo hacerlo. La Premier League sería un lindo desafío, la preparación física que tengo aquí es como allá así que siento que estoy preparado”, dijo desde Estados Unidos.

Callens recordó que nunca dejó que burlas de sus amigos lo afecten (Foto: @alexcallens)





