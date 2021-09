El último miércoles Botafogo dio a conocer que el peruano Alexander Lecaros no seguía más en el club. El exGarcilaso (ahora Cusco FC), jugó 11 partidos y fue una vez titular en ese equipo.

TROME llamó a Alexander Lecaros para conocer sus sensaciones al respecto y conocer su futuro deportivo.

Cuéntanos sobre tu futuro, nos cayó como un balde de agua fría lo de Botafogo...

Para mí no era una sorpresa porque ya veníamos hablando hace mucho tiempo.

¿Por qué lo dices?

No es una novedad que la situación financiera de Botafogo esté complicada. Necesitaban disminuir el monto de salarios y yo fui una de esas opciones con otros jugadores más.

¿Y por qué no seguiste en Avaí?

Mi préstamo solo era de tres meses. Así que cuando llegué tuve un problema que me costó cerca de dos meses de recuperación. En el último mes de préstamo pude jugar con el equipo de Avaí, pero ya no estaría mucho tiempo entonces la opción del entrenador era dar prioridad a quien tendría continuidad en el club.

ALEXANDER LECAROS Y BRASIL

¿Qué te deja toda esta experiencia en Brasil?

En Brasil aprendí muchas cosas, me sorprendí por la forma en la que ven el fútbol. Crecí psicológicamente y principalmente profesionalmente. Es satisfactorio jugar en la liga más competitiva de Sudamérica. Aparte también jugué y aprendí con grandes jugadores (Kalou, Honda, Gatito Fernández por ejemplo) y contra otros que nunca pensé que iba a jugar como Juanfran Torres, Diego Ribas, Daniel Alves, Filipe Luís y entre otros gigantes.

¿Qué consejos te dio Kalou u Honda para llegar a ser un jugador de élite?

Ellos siempre me decían que tengo que estar bien mentalmente para que después entrene y juegue con tranquilidad, además de las técnicas de fútbol, me enseñaron a cuidar de la cabeza. En verdad no has sido fácil enfrentar una pandemia solo, en un país con un diferente idioma, lejos de mi familia, amigos y comodidad. Eso fue un punto negativo en mi paso por Botafogo porque el inicio no fue fácil. Dicen que la primera salida para el exterior siempre es la más difícil. Pero con esta experiencia fue algo bueno porque tuve una maduración muy grande, hoy me siento preparado para pasar por cualquier cosa.

¿Qué novedades hay sobre tu futuro?

Mi empresario está buscando las mejores opciones para mí, lo que estoy buscando ahora es tener continuidad para llegar a mi mayor objetivo que es jugar por la selección.

¿Alguien de la FPF o comando técnico de la selección peruana?

Nadie tuvo un acercamiento conmigo.

¿Y sientes que en tu primera experiencia deportiva te exigirán más por venir de Brasil?

Como te dije, maduré mucho, tanto en la parte futbolística, física y mental. En mi próxima experiencia, donde sea, ya tengo en mi cabeza cuáles son mis objetivos personales y para el equipo, yo quiero ser una referencia para los demás porque de verdad la liga brasileña es muy difícil, pero te enseña demasiado.

