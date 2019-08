Alexandra Grande y Gladys Tejeda en el corazón de la gente: Mujeres de oro

En las calles ahora corean sus nombres y les dejan mensajes de aliento en las redes sociales. Alexandra Grande y Gladys Tejeda, nuestras medallistas de oro en karate kumite y maratón, respectivamente, de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se juntaron la mañana de ayer para contar sus experiencias y motivar a niños y adolescentes para que persigan sus sueños.

“Un tiempo me alejé del karate, me volví una persona negativa, estaba tirada en el piso y no quería hacer nada. Mi entrenador se acercó y me dijo: ‘Los campeones no siempre ganan, tienen que perder’. Para saborear la victoria tienes que sufrir las derrotas”, contó Ale, quien desde pequeña se sumergió en el mundo de las patadas y puñetes.

“Hace un tiempo iba por la calle y no sabían quién era yo, así haya traído medallas. Ahora, de hecho que hay más gente, más seguidores, las redes retumban”, agregó sonriente.

‘NUNCA ME HE DETENIDO’



Antes de empezar, Gladys, la docente sanmarquina e hija ilustre de Junín, agradece a Dios y sus familiares. “He pasado cosas muy difíciles, muy duras, pero nunca me he detenido”, contó en la conferencia de supermercados Metro.

La partida de su papá fue uno de los hechos que por poco la hicieron dejar el deporte, pero el aliento de su madre fue fundamental.

Ahora, ambas tienen en mente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En paralelo, ayer el Congreso de la República homenajeó a los medallistas de los Juegos Panamericanos por dejar en alto el nombre del país. A manos de la parlamentaria Paloma Noceda, excampeona mundial de motonáutica, recibieron diplomas de reconocimiento.

SEPA QUE...

Con su campaña ‘Mujer Peruana, Mujer Insuperable’, supermercados Metro apostó por Alexandra Grande, Gladys Tejeda y otras cuatro atletas.