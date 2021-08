Alexandra Grande llegó a Japón hace casi una semana y en sus redes sociales cuenta cómo atraviesa sus entrenamientos antes de su competencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Es así que en sus historias de Instagram contó cómo se encuentra antes de su primera participación , la cual se dará este jueves 5 de agosto.

Mediante sus redes sociales, Grande pidió disculpas a sus seguidores por no poder responder todos los mensajes que le han dejado consultando cuándo es su primera participación.

La karateca nacional agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que le envían. (Fuente: Instagram @alegrandekarate)

“Muchos de ustedes me han estado escribiendo, mandándome sus vibras, muchas gracias. Hay muchos que también me están preguntando cuándo compito, sorry si no respondo”, señaló.

Asimismo, reveló que ya se iba a desconectar de las redes sociales para aumentar su concentración. “Yo ya estoy desconectándome, estaremos en contacto y luego chau para mi competencia”, sentenció.

Cabe señalar que la karateca nacional compite el jueves 5 de agosto a las 10:30 pm .