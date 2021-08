El fútbol dejó de ser exclusivamente de hombres. En esta nueva tendencia, Alexandra Hörler es una de las periodistas más reconocidas. Ella lleva el balón en la sangre, comenta con el corazón y hace de su profesión una pasión. Desde mañana llegará a la pantalla de ESPN para poner el toque de belleza a ‘Equipo F’ y como buena deportista saldrá con la pierna fuerte.

Jugando al fútbol, ¿cuál era tu puesto?

Era mala con los pies. Me iba mejor con los brazos, por eso practicaba deportes como el tenis. Jugué en el colegio con los amigos, en las ‘pichangas’, era lateral derecho y metía pura patada.

¿Toque fino o fuerza?

El fútbol debe tener de ambos, como el ‘chocolate’ que tanto nos gusta, es algo maravilloso, pero también se necesita de potencia de acuerdo a lo que te pida el rival.

Tu primera comisión fue cubrir la previa de un Alianza-Cristal en Matute...

Estaba muerta de miedo. Tuve que estar afuera, mi camarógrafo se perdió un rato por hacer tomas de apoyo. Había un mar de hinchas absolutamente encendidos, estaba sola y me lanzaban comentarios fuertes. Me asusté, vi a la Policía Montada y me pegué cerca a los caballos hasta que llegó el camarógrafo. Fue divertido e inteligente que me hayan dado esa comisión, un partido caliente y desde el día uno me hicieron perder el miedo.

¿El jugador que más ha crecido con Gareca?

No hay uno, son varios que hoy están jugando en buenas Ligas. Por ejemplo, Renato Tapia que se ha afianzado en la primera línea de volantes, Pedro Gallese o Marcos López, que hizo una excelente Copa América. Gareca no solo los potencia técnicamente, sino también mentalmente.

¿Crees que Jefferson Farfán va a volver a jugar?

Lo veo haciendo trabajos de recuperación y sería extraordinario que regrese a las canchas y cierre su carrera de esa manera. Dependerá de su recuperación física en estas semanas o meses.

¿Advíncula retrocedió al regresar de Europa?

No creo eso. Boca Juniors es un equipo sumamente fuerte, el fútbol argentino es exigente y eso lo va a potenciar aún más.

¿Has sufrido acoso o machismo?

Sí, vivimos en un país sumamente machista y todas las mujeres que decidimos trabajar en oficios considerados para hombres, lo hemos sufrido. La idea es no amilanarse, no dejarse caer, sino fortalecerse, no tirando la toalla y el objetivo de ir creando un cambio. El camino es largo y ya se va viendo más mujeres hablando de fútbol en canales, medios escritos, radios. La sociedad se está abriendo.

¿Qué opinas del fútbol femenino en nuestro país?

Me da una alegría enorme y emoción que por primera vez se televisen los partidos, porque cómo le encuentras el gusto a algo si no lo ves. En unos años las chicas van a tener un mejor sueldo y dedicarse íntegramente a vivir de sus sueños.

Periodista vuelve a la televisión vía Espn.

Si te cruzas con Gonzalo Núñez, ¿lo saludas?

Por supuesto que sí. Somos humanos y así debemos ser tratados, la educación debe primar entre nosotros.

Eres la única mujer en ‘Equipo F’, que desde mañana irá por ESPN. ¿Serás conciliadora o irás al ataque?

La pasión puede hacer que te acalores. Es mágico sentarse con personas que tienen posiciones distintas. Podemos entrar en una polémica, otras veces en el análisis detallado. Somos un equipo que analizará con corazón, alma y conocimiento.

En el panel están Jorge Espejo, Percy Olivares y Julinho. ¿A quién eliges para técnico de tu equipo?

Creo que armaría un supercomando técnico con los tres, cada uno tiene algo que aportar, un estilo diferente.

¿Te animas a relatar un partido junto a Peter Arévalo?

No, porque hay que especializarse en eso. Respeto mucho eso y uno nunca debe hacer algo que no ha estudiado. Más bien sería increíble si él relata y yo comento.

Muchos éxitos en esta nueva aventura por ESPN...

Vamos a transmitir la pasión que llevamos dentro. Nos encanta discutir, analizar, revisar todo.

