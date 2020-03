Visiblemente afectada. Alexandra Horler dio un paso al costado de Exitosa Deportes por diferencias con Gonzalo Núñez, quien en más de una ocasión le hacía bromas subidas de tono y tenía comportamientos agresivos contra la periodista.

Alexandra Horler se cansó de compartir la conducción de Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. La periodista deportiva grabó una publicación para su cuenta de Instagram donde informó que desde hoy ya no forma parte del espacio radial. “A partir de hoy ya no formo parte de Exitosa Deportes, creo que no es un secreto que Gonzalo y yo hemos tenido muchas diferencias y discusiones porque tenemos marcados estilos diferentes”, indicó Horler sobre su decisión de retirarse del programa de radio.

La periodista deportiva recibió el apoyo de sus seguidores y expresó su rechazo a las expresiones machistas de su excompañero Gonzalo Núñez. “No tienes idea cuánto (menciona sobre la dificultad de ejercer como periodista deportiva) Pero la mejor paga es avanzar, a pesar de todos esos machitos que ladran. Y seguiremos avanzando. Y cada vez seremos más mujeres (que cada vez sumamos más), que no estaremos ahí por género, sino por capacidad", escribió Alexandra Horler en Twitter.

Además, la periodista deportiva se refirió a todas las veces que se había sentido que no la respetaban en el espacio radial. “Yo ya sufrí faltas de respeto y, simplemente, no se pueden avalar pero en el momento las disculpé porque está bien que uno reconozca sus errores”, mencionó Alexandra Horler .

No tienes idea cuánto! Pero la mejor paga es avanzar, a pesar de todos esos machitos que ladran. Y seguiremos avanzando. Y cada vez seremos más mujeres (que cada vez sumamos más), que no estaremos ahí por género, sino por capacidad ⚽🙋‍♀️ https://t.co/rATS0LWG8I — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) March 9, 2020

Alexandra Horler renuncia a espacio radial por diferencias con Gonzalo Núñez

BROMAS SOBRE SU ASPECTO FÍSICO

En diciembre del año pasado, la periodista Alexandra Hörler cuadró a su compañero en la conducción, Gonzalo Núñez, durante el programa Exitosa Deportes. El segmento ya estaba por finalizar cuando la exfigura de América Televisión quiso hablar sobre la jugada de Cristiano Ronaldo a los 2.52 metros de altura. “El delantero portugués alcanzó una altura de 2.56 mts antes de cabecear el balón. Es decir, logró despegarse 72 centímetros del suelo (...) Para ganar altitud, ya sabes esto Alexandra, la persona debe ejercitar el glúteo”, expresó.

Este comentario molestó a la conductora, quien no entendía por qué ese dato solo iba dirigido a ella y no a sus demás compañeros. “¿Y por qué me dices eso a mí? Ejerciten ustedes pues sus glúteos, caramba. Lo que tiene que aguantar una" En ese momento, Gonzalo dijo una infidencia sobre Alexandra: “No te piques si tú quieres unos gluteazos”. Con esta frase, la rubia le exigió que la respetara. “Caramba, respétame oye. Estamos al aire, estamos en vivo. Respeta”

Al final mantuvieron un tenso enfrentamiento mientras que los otros panelistas solo atinaban a reírse.

Gonzalo Nuñez: Es la verdad. El músculo lo tienes bien desarrollado.

Alexandra Hörler: Respeta. Eso es una grosería, es una falta de respeto contra la mujer. Pide disculpas. Eso no se dice.

Gonzalo Nuñez: No, no se ha picado.

Alexandra Hörler: No, no. Es una grosería, es de mal gusto, pero me estás faltando el respeto ¿A quién le importa eso? Si están acostumbrados en la calle a decir eso a las mujeres, es problema de ustedes. Pero acá en el programa se me respeta.

Gonzalo Nuñez: ¿Aceptadas las disculpas o no?

Alexandra Hörler: Pídele disculpas al público también.

Gonzalo Nuñez: Disculpas al público también. Listo.

