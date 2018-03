Alexi Gómez: Atlas oficializó su despido, pero su futuro estaría en la MLS [FOTOS y VIDEOS]

¡Adiós! Alexi Gómez ya no es más jugador del Atlas de la Liga MX luego que el propio club, a través de un comunicado oficial, informó que decidió separar al futbolista.



Alexi Gómez se encontraba en serios problemas con el equipo mexicano tras difundirse un video en el que está jugando fulbito con amigos en una cancha sintética en plena competencia de la Liga MX, supuestamente un día antes del partido Atlas vs Puebla por el Torneo Clausura, por lo que habría derivado en su salida, tal como adelantó ESPN.



Esto se suma a las palabras del presidente del Atlas de México, Gustavo Guzmán, quien consideró que su dirigencia realizó malas contrataciones, entre ellas la incorporación de Alexi Gómez, con quien se equivocaron en el tema mental y de educación.



"Hicimos malas contrataciones, trajimos a un peruano que la ‘rompió’ en su país la temporada pasada, desgraciadamente la regué. Con Alexi Gómez nos equivocamos en la cuestión mental, en el tema de su educación", dijo Guzmán a ESPN.



Palabras del presidente del Atlas sobre Alexi Gómez. (ESPN)

Según la publicación del Atlas de México, Alexi Gómez no cumplió con los reglamentos internos del club tras la difusión del video jugando una ‘pichanguita’.



“Informamos que a partir de esta fecha, martes 13 de marzo de 2018, el futbolista peruano Edwin Alexi Gómez Gutiérrez, quien llegó para este torneo Clausura 2018 en calidad de préstamo procedente del Club Universitario de Deportes de Perú, culmina relación contractual con nuestra institución”, se lee en el comunicado de Atlas compartido en sus redes sociales.



Aunque Alexi Gómez sale por la puerta falsa del fútbol mexicano, habría otro equipo que estaría interesado en contar con sus servicios: Minnesota United de la MLS. El periodista deportivo Jeff Rueter de ESPN y The Guardian dio la noticia, pero aún no es oficial.



Alexi Gómez retornará a Universitario de Deportes, dueño de su carta pase, donde el entrenador Pedro Troglio es el más feliz con su llegada.

