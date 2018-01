Alexis Sánchez aclara noche de intimidad con esta chica antes de fichar por Manchester United [VIDEO]   

Alexis Sanchez , quien está apunto de fichar por el Manchester United, tuvo que capear un nuevo escándalo y desmentir la versión de una joven estudiante que afirmó que el ex jugador del Arsenal le pagó por tener intimidad en su departamento de Kesington.



Alexis Sánchez, fue la portada del diario The Sun, por haber pagado 1 mil libras esterlinas a Paulina Sobierajska (20 años) por cada encuentro íntimo. "¿Cuánto dinero por hacer el amor contigo?, me dijo. Quedé asombrada y respondí que serían 10.000 libras para hacerlo sentir estúpido", narró la joven que al final solo aceptó mil libras del nuevo jugador del Manchester United "Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease y bailó para mí. Tiene un cuerpo fantástico y es realmente entretenido".



El delantero del Manchester United usó su cuenta de Twitter para negar los hechos. “Ayer salió una historia en The Sun sobre mi vida personal y quiero aclara que es FALSO”, dijo Alexis Sánchez quien prosiguió con su descargo. “Igual como se dijo que tenía un hijo, también fue una historia falsa... Cansa estar desmintiendo cosas que no son... Gracias y les pido respeten mi vida privada”, concluyo el ex jugador de Arsenal.



Hoy Alexis Sánchez recibió la bienvenida de Sir Alex Ferguson, uno de los entrenadores más importantes en la historia del Manchester United, en el Hotel Lowry, donde se aloja y donde solo esta a la espera de su presentación oficial en los 'Diablos Rojos' que dirige José Mourinho.