Alexis Sánchez: No concentró con Arsenal y chileno tiene un pie puesto en este equipo [VIDEO]

Alexis Sánchez volvió a estar en la boca de todos los comentaristas de la Premier Legaue al no ser convocado para el duelo que Arsenal visitaba al Bournemouth, y que finalmente terminó con una derrota para los de Arsene Wenger.



El propio entrenador de Arsenal, aseguró que no alineó a Alexis Sánchez, por un tema particular. “Está distraído en este momento. Su situación no está completamente definida, por eso decidí dejarlo en casa. La resolución de su situación es inminente", dijo respecto a la oferta que Manchester United ha hecho por el chileno.



Asimismo, dejó entrever que Alexis Sánchez emocionalmente no estaba en condiciones de jugar por Arsenal. “Por el momento intentamos utilizar jugadores que están completamente enfocados en el club”, argumentó el entrenador inglés.



Pero el estratega de Arsenal se puso en los zapatos de su jugador y entendió el momento por el que está pasando. “Esto (la oferta de Manchester United) se decidirá en las próximas 48 horas. Ha sido difícil para él, porque está en una situación de standby. Si Alexis Sánchez se va, necesitamos reemplazarlo. No quería viajar con él y que después se marchara a algún otro lugar”, sentenció el DT quien sabe que el chileno dejará 30 millones de libras a los 'Gunners'.