Alexis Sánchez debutó en Manchester United: Participación y asistencia en dos goles

Alexis Sánchez , fichaje estrella del Manchester United , debutó con buen pie en su nuevo club. El chileno participó directamente en los goles de los 'Red Devils' que le valieron el triunfo 4-0 ante Yeovil Town por la Copa FA



A los 41 minutos Alexis Sánchez arrancó una jugada de contragolpe y habilitó a Rashford, quien porfió por la pelota y le ganó a los defensas para tocarla: 1-0.



Luego, Alexis Sánchez asistió a Ander Herrera en el momento que comandaba el ataque del Manchester United. El chileno decidió bien y el español definió mejor: 2-0.

Alexis Sánchez fue anunciado a principios de esta semana como nuevo jugador del Manchester United tras su etapa en el Arsenal.



El entrenador del Manchester United, José Mourinho, ya había adelantado la posibilidad de hacer debutar a su nueva estrella en este encuentro contra un equipo de la cuarta división.



Alexis Sánchez, que ganará cerca de 570.000 euros (698.000 dólares) por semana en el Mánchester United, se ha convertido en el jugador mejor pagado del fútbol inglés.

El chileno había sido noticia por un control antidopaje al que faltó el lunes, el mismo día que se confirmó su pase del Arsenal al Mánchester United.



"Fue simplemente el día erróneo para él para ser controlado. Francamente, desde un punto de vista administrativo, es nuestra responsabilidad porque él no se ausentó", dijo el entrenador francés del Arsenal, Arsène Wenger. " Alexis Sánchez no buscaba esconder algo, de hecho nosotros no tenemos nada que esconder", añadió.



"El lunes pasaron muchas cosas, fue un día difícil para Alexis Sánchez, que tenía que cerrar su fichaje y viajar", continuó.

