Alexis Sanchez: Esta es la receta que dio para vencer a Barcelona y Lionel Messi en Champions | VIDEO 

Lionel Messi parece recuperarse para el duelo entre Barcelona e Inter de Milán y eso no parece preocupar Alexis Sánchez quien parece tener la clave para vencer al cuadro azulgrana en el Camp Nou este miércoles por la segunda fecha de la Champions League.



Alexis Sánchez, exdelantero de Barcelona, sabe que ningún equipo es invencible aunque Lionel Messi juegue en él "Si quieres ganar al Barcelona, no puedes fallar ninguna ocasión clara", dijo el chileno.



"En casa ellos son muy fuertes, porque tienen la confianza de jugar allí, pero si tenemos una o dos ocasiones, no podemos desperdiciarlas", advirtió a sus compañeros también.

Video: Gol 2 de Alexis Sánchez

Asimismo, Alexis Sánchez recordó su pasó por Barcelona. "Fue algo lindo y te enseña a jugar al fútbol de forma diferente, con la posesión del balón. Aprendí mucho en el sentido de mejorar yo mismo. Aparte de tener al lado a jugadores de calidad. También mejoré en la alimentación, en cuidarse uno mismo", reconoció el nuevo artillero del Inter.