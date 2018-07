El técnico de Manchester United , José Mourinho , se refirió a la ausencia del atacante chileno Alexis Sánchez , por un problema de visado en el inicio de la pretemporada de los Red Devils en los Estados Unidos.



Alexis Sánchez no pudo unirse a la gira de pretemporada del Manchester United por Estados Unidos. No logró subir al vuelo del equipo el domingo a Los Ángeles por "un problema personal administrativo".



Después se supo que las autoridades estadounidenses no habían concedido el visado por su condena de prisión en suspenso de 16 meses en España por un asunto fiscal, de su etapa en el FC Barcelona.



"Es algo realmente malo y realmente triste. No es bueno para él y tampoco para mí, ni para el equipo. No se puede culpar a nadie. Sé que el club está haciendo esfuerzos, pero las autoridades de Estados Unidos tienen sus procesos", explicó el entrenador José Mourinho .



Alexis Sánchez pudo finalmente obtener su autorización para viajar a Estados Unidos y se desplazará al país "en breve", confirmó un portavoz del Manchester United al diario The Guardian.

Alexis Sánchez: Le niegan la visa a Estados Unidos por condena de prisión y José Mourinho reaccionó así

Alexis Sánchez publicó en Instagram una fotografía este jueves con un mensaje que también anuncia su viaje: "El último entrenamiento en Manchester. Pronto Estados Unidos".



José Mourinho, calificó la pretemporada de su equipo como "muy mala" debido a la cantidad de ausencias por la Copa del Mundo.



Mourinho, quien está en California (Estados Unidos) preparando la próxima temporada, no cuenta aún en sus filas con Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Marcos Rojo, Victor Lindelöf, Ashley Young, David de Gea, Nemanja Matic, Fred y Phil Jones.



De Gea, Matic y Fred, este último uno de los flamantes fichajes del mercado veraniego, se unirán al equipo la semana que viene antes del tercer partido de la gira estadounidense contra el Milan en Los Ángeles.



"La pretemporada es muy mala. La parte positiva es que los chicos jóvenes tienen una fantástica oportunidad para entrenar con nosotros. La próxima semana vendrán De Gea, Matic y Fred, lo que es muy bueno, especialmente para Fred", aseguró el técnico de los 'Diablos Rojos'.



Mourinho criticó la decisión de las televisiones de colocar su debut en la Premier League contra el Leicester City el 10 de agosto, es decir, un viernes, antes del resto de equipos, que iniciarán la campaña a partir del 11.



"Las televisiones no fueron demasiado amables con nosotros al poner el partido contra el Leicester el 10 de agosto, lo que complica más las cosas. Estoy preocupado porque no estoy entrenando con todos y luego tengo que ir a la Premier sin muchos de mis jugadores. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que dar lo mejor con lo que tenemos aquí".

