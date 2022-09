El bajón futbolístico de la selección de Chile ha sido evidente desde hace algunos años y eso se reflejó en los fallidos intentos de clasificación a los dos últimos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022). En la actualidad, la ‘Roja’ tiene seis partidos consecutivos sin ganar y Alexis Sánchez, uno de los referentes del plantel, explicó la razón de la crisis.

La actuación del experimentado delantero de 33 años en el partido amistoso ante Marruecos no fue muy brillante, aunque logró causar peligro, con dos habilitaciones. No obstante, las ocasiones generadas no fueron determinantes durante el cotejo y los dirigidos por Eduardo Berizzo cayeron por 2-0.

Al finalizar el encuentro, Alexis Sánchez fue crítico con su combinado y expresó duros comentarios. “Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí para terminar una acción ofensiva, y no darlos siempre yo”, manifestó el atacante del Marsella ante la prensa.

De inmediato, el ‘Niño maravilla’ resaltó las cualidades que requieren en su escuadra. “Es claro que faltó conexión, salir a presionar todos juntos, a veces llegábamos tarde y eso afectaba al equipo. Si uno llega tarde tarde, entonces quedas uno contra uno en la marca”, resaltó.

“Debemos sacar cosas positivas y negativas. Fueron más intensos que nosotros, pero tenemos jugadores nuevos que hoy debutaron. Hay que entender que la mayoría de los rivales juegan en Europa. Chile se debe mentalizar en seguir creciendo, hay que volver a la intensidad que algún día tuvimos con Marcelo Bielsa. Debemos mejorar, no basta, hay que seguir día a día y entrenar”, concluyó.





¿Cuál fue el último partido que ganó Chile?

La última vez que la selección de Chile logró un triunfo fue el pasado 1 de febrero, en el 3-2 sobre Bolivia, de visita, en la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Aquella vez, Alexis Sánchez anotó un doblete y Marcelino Núnez consiguió el restante gol en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Tras ello, hubo derrotas contra Brasil (4-0), Uruguay (0-2), Corea del Sur (2-0), Túnez (0-2), Ghana (3-1 en penales) y Marruecos (2-0).