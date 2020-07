Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Se juntaron los que saben de cocina. Alfonso Yáñez y su receta mágica de un ají de casa, y Luis Rondón, el que prepara los mejores cebiches a los futbolistas. Juntos hicieron un almuerzo delicioso donde fue inevitable hablar de un tema picante: las chicas y lo que muchas veces provocan.

‘Puchungo’, ¿los ‘partidores’ son buenas personas?

Si tienen ese ‘bicho’, no son buenos tipos.

¿Los tendrías de amigos?

No podría llamarlos así, quizá solo conocidos.

Muchos terminan mal...

Ahora te sacan ‘fierro’ y todo se lo cargan al coronavirus, tu familiar ni puede pedir investigación, porque al toque te incineran.

¿Has ‘partido’?

No me gustan los problemas.

¿Si un ‘causa’ te ‘parte’?

No hay olvido ni perdón.

¿Te lo han hecho?

Con una chica fuimos a un buen hotel, de esos caros, y después de la ‘función’ nos fuimos a la ducha y en pleno baño me dijo un nombre que no se parecía ni a Alfonso ni Orlando.

¿Qué hiciste?

Me arranqué, lástima que ya había pagado, sino la dejaba sola.

¿Qué excusa te dio?

‘No sé por qué te he llamado así’.

¿Tu respuesta?

‘Seguro eres sonámbula’.

Dicen que la gente de esa calaña anda al acecho...

Yo soy ‘zapatilla’ y ‘volteador’. Cuando estoy en una reunión y llegan parejas, me ‘gano’ cuando las chicas van al baño y cómo se les van los ojos a algunos.

Si tienes una ‘amiga cariñosa’ y ella le da entrada a tu amigo, ¿te incomodaría que él avance?

Una vez salía con una chica, era para pasarla bien y a ella le gustó mi ‘pata’.

¿En serio?

Él me dijo: ‘Ella me interesa y no le soy indiferente’.

¿Cuál fue tu reacción?

Tranquilo, no hay problema. Ahora son esposos.

¿En serio has perdido con las chicas?

Me han metido ‘carretillones’ y he sido un ‘cachudo’ consciente.

A los 50 años, ¿te meterías con una chibola de la edad de tus sobrinos?

Puede ser para pasarla bien un momento, pero no para una relación seria.

¿Por qué?

La llevo a la casa y mi sobrino de 26 años se la lleva.

¿Vas a tener hijos?

Es mi más grande deseo, ya hablé con un amigo médico. Si en dos años no pasa nada, pongo en la congeladora a los ‘muchachos’ y veo la manera de tenerlo de repente con una amiga muy querida.

¿Estás bien en ‘ese sentido’?

Operativo.

Cuenta de tu producto ‘Ají Mamá Gelma’...

Es la receta de mi viejita, tiene ají, rocoto, culantro y ajos.

¿Precio?

A 15 ‘mangos’ el pomo de 250 gramos y la entrega la hago yo mismo.

¿Cómo lo conseguimos?

Por Instagram.

Muchas gracias por estas revelaciones...

Al diario y a seguir cuidándonos que esta pandemia aún no ha pasado.

“‘‘WALLY’ SÁNCHEZ ES TRAGÓN”

Luis Rondón

Al lado, moviendo y cortando los limones se encuentra Luis Rondón, quien revela los secretos de un buen cebiche y los personajes más exigentes a la hora de comer.

¿El que pide puntualidad?

Acá mi compadre ‘Puchungo’. Su comida tiene que llegar a las 12:45 exacto.

¿Uno que siempre repite un plato?

Waldir Sáenz consume cebiche de machas y lomo saltado.

¿El ‘tragón’?

‘Wally’ Sánchez pide un montón.

¿Otros personajes infaltables entre tus clientes?

Renzo Padilla, Ana Paula Arias, ‘Toño’ Centella, ‘Chacalón’ Junior y muchos más.

¿Cuánto vendes cada fin de semana?

Solo los sábados 200 platos.

Un gran abrazo...

A ustedes y gracias por apoyar al emprendedor peruano.

*AGRADECIMIENTO: ‘El Kuki Iván, los sabores de Luis Rondón’ - Telf. 959260020 - 977116738