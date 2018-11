Alianza Lima 2-1 Universitario: UNO X UNO Así los vimos a los protagonistas del clásico del Torneo Clausura

Por Carlos Bernuy

Alianza Lima venció 2-1 a Universitario en el estadio Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura del descentralizado 2018. Así vimos UNO por UNO a los protagonistas del clásico del fútbol peruano.

Alianza Lima :

Leao Butrón : Más allá del prematuro gol y de un remate más, la 'U' nunca lo complicó en todo el partido.

Luis Garro : Pésimo partido del marcador derecho. No podía controlar una pelota, centró por compromiso y lució nervioso todo el primer tiempo.

Hansell Riojas : Con altas y bajas pero sin errores que criticarle. Pasó a jugar de marcador derecho en el complemento y cumplió.

Gonzalo Godoy : Gran partido del central 'charrúa'. Anticipó a Denis, fue el primer pase en salida y marcó el empate con un zurdazo bien dirigido.

Francisco Duclós : Desastroso encuento del lateral zurdo. No aportó salida, por su lado llegó el gol crema y no acertó en ninguna jugada ofensiva.

Rinaldo Cruzado : Estuvo desconcentrado y algo lento en el primer tiempo, pero en el complemento mejoró en el manejo de la pelota.

Aldair Fuentes : Pasó a jugar de central en el segundo tiempo y evitó cortar las jugadas con faltas. Tuvo un aceptable encuentro.

Luis Ramírez : Se pasó de revoluciones en más de una jugada y pudo irse expulsado. En salida siempre intentó el pase en profundidad.

Maximiliano Lemos : Perdido en la posición de extremo por derecha, abusó del centro y no apoyó en la marca. Se fue cambiado en el entretiempo.

Alejandro Hohberg : Si había tenido un encuentro solo regular, su puntaje bajó con el penal fallado. Pese a que disparó fuerte, avisó el remate y Zubczuk se lo atajó.

Mauricio Affonso : El '9' que definió el partido. Peleó con toda la zaga, generó un penal, ganó por alto y en el final tuvo la clase para meter un golazo de zurda.



Los que entraron



Óscar Vílchez : Los mejores minutos de 'neka' en el año. Le puso pausa al juego, ordenó al equipo y mandó la pelota al piso. Le cambió la cara al partido.

Kevin Quevedo : Entró para meter vértigo pero lo hizo a cuentagotas. Por momentos aceleró demasiado, pero sus gambetas igual le trajeron problemas a la 'U'.

Tomás Costa : Otro que se hizo dueño de la volante cuando entró. Mandó un zapatazo que iba a ser un golazo y siempre pasó la pelota con criterio.

Alianza Lima 2-1 Universitario: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Universitario de Deportes



Patrick Zubczuk : Buen partido del joven crema. Atajó un penal, le sacó un zapatazo a Costa, pero no pudo hacer nada en los goles donde su defensa le falló.

Aldo Corzo : Desde hace varias fechas no es el de antes. La 'muela' no aportó en proyección y estuvo flojo en la marca, además de hacer un penal.

Brayan Velarde : Tenía un buen encuentro hasta que cometió el error en salida que generó el gol de Affonso. Le faltó reacción para cortar la jugada.

Ángel Romero : El volante le ganó la pulseada a Benincasa en el once titular, pero se equivocó en el empate aliancista al no despejar la pelota.

Jersson Vásquez : El lateral zurdo no fue esta vez desequilibrante por su sector. En marca acertó más de lo que falló, pero no alcanzó.

Arquímedes Figuera : Más allá de no lograr cortar la jugada del último gol, tuvo un buen rendimiento en el primer tiempo.

Emanuel Páucar : Falló también en el empate de Godoy y en el segundo tanto le entregaron mal una pelota y Alianza terminó anotando.

Javier Núñez : Desaparecido. Lleva la '10' de Universitario aunque pocos se explican por qué. No aporta en ofensiva y tampoco cubre espacios.

Roberto Siucho : Hizo el centro para el gol de Quintero e intentó otros desbordes. El físico le terminó pasando factura como al resto de sus compañeros.

Alberto Quintero : Definió muy bien en el tanto crema, pero luego cuando el partido pedía sus arranques en velocidad pareció esconderse.

Germán Denis : Un delantero de adorno. No aguantó la pelota, no chocó con los rivales y se cansó rápidamente. Fue borrado por la defensa íntima.



Los que entraron



Pablo Lavandeira : Ingresó pero no aportó absolutamente nada. Se esperaba que tuviera la pelota, pero no le llegó y tampoco la buscó.

Horacio Benincasa : Entró para apuntalar la defensa, pero fue uno de los que sufrió en el retroceso para el gol del triunfo aliancista.

