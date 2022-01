El plantel de Alianza Lima para el 2022 aún no está cerrado y desde España llegan noticias interesantes para el elenco vitoriano. Según el diario español AS, el Fuenlabrada le habría comunicado a Aldair Fuentes que ya no va más en el equipo.

“El club ya le ha comunicado que debe buscarse un nuevo destino en esta ventana”, señaló el periodista Marcos Romano para el Diario AS. De esta manera, Aldair Fuentes cerrará su etapa en el club de la segunda división española, la misma que inició en septiembre del 2020.

En Alianza Lima le ponen atención a esta noticia ya que la repatriación de Aldair Fuentes era una de las opciones para terminar de cerrar el plantel 2022. Este diario pudo conocer que aún no hay oferta concreta por el jugador pero el interés del director técnico Carlos Bustos es real.

De llegar a Alianza Lima, Fuentes tendrá que pelear un puesto en la primera línea de volantes con jugadores como Ballón, Valenzuela y Moyano.

Fuentes, de 23 años, estuvo una temporada y media en el Fuenlabrada, sumando un total de 27 partidos, 868 minutos y sin poder marcar goles ni brindar asistencias.

