El flamante jale de Alianza Lima, Aldair Rodríguez debutó en Alianza Lima y lo hizo con gol, en el triunfo por 4-1 ante Ayacucho por la Fase II de la Liga1 Betsson.

“Contento por el gol y el triunfo, La verdad, me he encontrado con un grupo muy unido. Eso me viene muy bien a mí. Creo que hay un buen material humano, así que esperamos cumplir los objetivos”, afirmó el delantero blanquiazul en conversación con Gol Perú.

Luego, Rodríguez indicó: “Me gustó la actitud, a pesar de comenzar perdiendo, el primer tiempo con un gol muy temprano, creo que supimos voltear el marcador y luego hicimos un muy buen fútbol. Aún estoy en búsqueda de mi mejor versión, físicamente no estoy bien porque los últimos meses no tuve mucha continuidad, y estoy trabajando muy duro para poder sentirme cada vez mejor”, afirmó.

Su vuelta a Alianza Lima

“Estoy contento. Alianza Lima es mi casa, yo me inicié aquí y fue donde hice mi fútbol formativo. Estoy muy contento y quiero dedicarle el gol a mi señora e hija que viene en camino”, sentenció.