Olcese dice que sí fue penal para Alianza y Gonzalo Núñez le contesta con todo

El penal con el que Alianza Lima derrotó por 2-1 a Carlos Stein en Jaén sigue generando un sinfín de opiniones. El exjugador íntimo, Aldo Olcese , decidió meterse a la controversia afirmando que sí es penal y enfrentándose al resto del panel de ‘A Presión Radio’, incluido al irreverente Gonzalo Núñez .

Olcese fue el único miembro del panel que piensa que la falta de Óscar Vílchez sobre Pablo Lavandeira sí fue penal. Su opinión provocó la reacción airada de sus compañeros.

“Para mí, sí fue penal, qué jugada natural se pasa un defensa abrazando al delantero. Natural es así, con las manos abajo. ¿Por qué Vílchez tiene la mano en el hombro de Lavandeira? ”, señaló el popular ‘Voz de pito’.

Gonzalo Núñez fue el primero en responderle a Aldo Olcese, incluso dio a entender que la decisión fue algo tendenciosa. Asimismo, el popular ‘Cashtó le dijo al exfutbolista que para él sí es penal porque él también los inventaba así.

“Buen chiste, Aldo. Claro, si a ti te han dado como 8 penales así ”, expresó.

“¿Ustedes pondrían las manos al fuego por este árbitro? Es lo más fácil decir: “incapacidad”, para mí fue tendencioso, no cobra el penal de Ramos y sí cobra este. Yo estoy en duda porque hemos visto de todo en Perú ¿Acaso no hay comprables?”, añadió.

Aldo Olcese contraatacó diciendo que lo hecho por Lavandeira es lo que hacen todos los futbolistas en el área. “Si yo siento que me agarran el hombro, y no tengo nada más que hacer, me tiro”, puntualizó.

A su turno, Julinho estuvo de acuerdo con lo último enunciado por Olcese, aunque recalcó que para él sí fue penal. “Lavandeira hizo lo que haría cualquiera de nosotros. Ahora, hay una diferencia entre tocar y jalar, y Vílchez no lo jala”, sentenció.

