La continuidad de Guillermo Salas en Alianza Lima cada vez suena más fuerte en Matute. Si en un principio se dijo que el ciclo de ‘Chicho’ se iba al final del torneo, los resultados hoy lo hacen acariciar el Clausura y pelear por título de la Liga1. Con este panorama Aldo Olcese, compañero del DT victoriano desde los 12 años, siente que amigo demostró capacidad y debe ser el dueño del buzo aliancista el 2023.

¿Alianza Lima va para campeón?

Así como se están dando las cosas creo que sí. Ya dependen de ellos mismos y se le están dando las cosas, al menos jugar la final ya la tiene casi asegurada y el título del Clausura no se le puede escapar.

¿El cabezazo de Hernán Barcos entró o no?

Es complicado, no se ve, pero si el árbitro que tiene segundos para decidir lo cobró es gol y ya está.

¿‘Chicho’ planteó bien el partido?

Esta demostrando capacidad a la hora de plantear los partidos y no todos los afronta igual. Dependiendo del rival planifica como va a jugar y lo bueno es que los jugadores entendieron rápido lo que les pide.

¿Debe seguir el próximo año?

A mí me gustaría, todos saben el grado de amistad que tenemos, es mi hermano. Me encantaría que siga, más allá que si campeona o no creo que su trabajo lo está haciendo bien.

¿Qué destacas de su trabajo?

Con él Alianza Lima pasó, de no tener casi opciones a nada, a pelear un título nacional y eso es mucho.

¿Cuándo le dieron la oportunidad qué pensaste?

Le tenía fe a mi hermano, ya había dirigido antes algunos partidos y había mostrado cosas.

¿Desde cuándo se conocen?

Conozco a ‘Chicharra’ desde los doce años cuando jugamos en menores de Sporting Cristal. Incluso, hicimos el curso de entrenador juntos en el 2004 o 2005 con Pepe Soto, Juan Jayo, el chino Ernesto Arakaki. Desde ahí se le veía que iba a llegar lejos.

Guillermo Salas es el actual entrenador de Alianza Lima. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

“A Hernán Barcos la Copa Libertadores le va a costar”

¿Qué opinas de Hernán Barcos?

Es un delantero diferente, de experiencia, técnica y calidad. Quizás para la Copa Libertadores le pueda costar, pero para nivel nacional le sobra y es el mejor del campeonato.

¿Deben renovarle?

Eso dependerá de lo que quiere Alianza en la Copa. Su calidad es indiscutible, pero quizás para una Libertadores no le alcanza y ahí no marca la diferencia que sí marca en el torneo local.

¿Quién crees que será el otro finalista del campeonato?

Cristal viene mejor, pero a comienzos de año todos creíamos que Melgar iba a campeonar tranquilo porque destacaba en la Sudamericana y ganó el Apertura, pero luego entro en un bache.

Aldo Olcese opinó sobre renovación de Jefferson Farfán (Foto: GEC)

¿Qué harías con Jefferson Farfán?

Es un tema complicado por lo de la lesión, si no estás ahí dentro no puedo opinar mucho.

Tu ‘Muni’ mejoró en la recta final…

Le costó un poco al comienzo a Juan (Pajuelo), pero siempre es bueno terminar ganando.

Pone fichas por renovación de Juan Pajuelo en Muni

¿Seguirá el próximo año?

Yo trabajo en menores, lo de primera no lo veo ni sé lo que piensan, pero si está sacando buenos resultados, ¿por qué no dejarlo?

¿Se van Diego Melián y Adrián Ascues?

Quizás este año no fue el de Melián pero es un arquerazo que esperemos siga. Es de las mejores contrataciones de ‘Muni’ en los últimos años.

¿Y Ascues?

Tiene mucha proyección, me gustaría que siga en el club un año más y que luego recién se vaya al extranjero.

¿Qué esperas del trabajo de Reynoso en la selección ?

Está haciendo bien las cosas, continua lo que hacía Gareca y ahí se ve la humildad del entrenador. Otro por ego cambiaba todo y en este caso Juan va despacio. Creo que nos irá bien. (José Reynoso Alencastre).

