Así es el destino. Pablo Míguez empezó de volante y hoy es defensor en Alianza Lima. Alison Reyes arrancó en el mediocampo y hoy es central en Alianza Lima. El fútbol femenino y el masculino se parecen demasiado y sino pregúntenle a la capitana y referente del equipo blanquiazul que charló con Trome y dejó en claro que jugar bien con el balón no tiene género, sino sueños.

Al igual que pasó con el equipo masculino, Alianza Lima en su equipo femenino también logró hacerse con el campeonato en una final con clásico ante la ‘U’. De este y otros recuerdos charla Alison Reyes, quien cuenta solo renegar cuando de deportes se trata.

Muchos piensan que son muy diferentes el fútbol masculino y el femenino

La única diferencia es que somos chicas, después todo se vive igual. Se escucha música, metemos ‘chacota’ en el bus, nos ponemos nerviosas, tenemos ansiedad y peleamos todos los partidos.

¿Algún otro detalle?

En un camarín de chicas se habla de todo ja,ja, ja.

Alison Reyes es una de las referentes del equipo femenino aliancista

También se escucha su salsa, casi seguro. ¿Tu canción preferida?

Definitivamente ‘Llorarás’ de Óscar De León. Me encanta esa música, también ‘El Gran Combo’, Frankie Ruíz. La salsa de ahora también me gusta, la ‘timba’ por ejemplo.

Alison Reyes: “Si al galán no le gusta el fútbol, mejor se retire”

Bueno allí está un requisito para el galán, la salsa ¿Algún otro?

Tiene que gustarle el fútbol. Si no le gusta el fútbol, mejor que se retire.

¿Y hay dueño para tu corazón ahorita?

Estoy tranquila en ese aspecto, pasándola bien en casa. Me gusta estar con mi familia y también juego PlayStation, al FIFA 22 con el Barcelona.

Amor tampoco hubo en el clásico de la final 2021 contra Universitario

Es que lo tomamos como una revancha por lo que pasó en 2019, nos mentalizamos. El equipo concentró, la barra nos alentó desde fuera y ya queríamos llegar al estadio. Felizmente ganamos, campeonamos y como una hora nos quedamos celebrando en el camarín el título, así es ser hinchas de Alianza Lima.

Alison Reyes tambien saca el ‘matamosca’

¿Siendo central, le dejaste algún ‘cariño’ a una jugadora crema en ese partido?

Me agarré con Sabrina (Ramírez) y también con Xioczana (Canales) les di un ‘estate quieto’ y listo, ya no volvieron a pasar por mi lado.

¿Cuántas veces te han recordado la familia en el campo?

Uff muchas veces. Se habla en la cancha, te hablan, pero como sabemos una tiene dos mamás: la que se queia en casa y la que está en el campo. Hay mucha adrenalina, pero luego seguimos siendo amigas.

¿Qué hiciste con la camiseta de aquella final del 2021?

Mandarlas a enmarcar, son un gran recuerdo. Las dos, con la que jugué y la alterna.

Se hizo conocida la historia del parlante que les regaló Hernán Barcos

Hernán nos aconsejaba, nos hablaba y se enteró que le habíamos devuelto el parlante al equipo masculino. Entonces, antes del clásico, tuvo es gesto de regalarnos uno. Recuerdo que ese día una compañera anotó y celebramos con el festejo del ‘Pirata’.

Alison Reyes acepta que se insulta con jugadoras pero después las abraza (Foto: Allen Quintana)

Alison Reyes : “Se cocinar, pero soy mejor futbolista”

¿Qué tal te va en la cocina?

Sí se cocinar, de hambre no me voy a morir. Aprendí por obligación, pero mejor me quedo como futbolista ja, ja, ja.

¿Y cantando?

Participé en el video de rap del equipo femenino de Alianza. Salió súper bacán, la letra es pegajosa. Si me pedían cantar, de repente me animaba.

¿Cómo es el carácter de Alison Reyes?

Soy tranquila, el único momento que reniego es con el fútbol, en el deporte. Me encantan los animales, ver series en Netflix. Hace poco terminé ‘Cobra Kai’ me amanecí viéndola.

Tu padre es una inspiración grande para ti

Falleció cuando tenía tres años. Siempre cuando entro al campo me persigno y miro al cielo. Igual cuando festejo algún gol.

Jugar y clasificar a segunda ronda de la Copa Libertadores fue un hecho histórico

Nos tocó nada menos que Corinthians en la segunda ronda, que había sido varias veces campeón, pero logramos empatar el marcador en un momento. Lástima que antes del irnos al entretiempo nos metieron el segundo gol.

Con la selección peruana sucedió un hecho curioso tras un amistoso

Teníamos el vuelo de madrugada desde Paraguay y con mi compañera no pusimos la alarma y nos fuimos de largo. Teníamos que levantarnos a las dos y media de la mañana. El bus tuvo que regresar casi desde el aeropuerto a recogernos, sino nos quedábamos un par de días más ja, ja, ja.









¿Cómo ves tu futuro y el del fútbol femenino?

Me pone contenta que el fútbol femenino siga creciendo, que más empresas se sumen, que haya apoyo. Esto es una lucha constante. En lo personal quiero seguir jugando, me apasiona. Deseo que ganemos el bicampeonato y jugar en el extranjero.