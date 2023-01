El volante colombiano Andrés Andrade fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima. Tras un exitoso paso por Atlético Nacional de Medellín, el ‘Rifle’ llega a La Victoria con un objetivo claro para este 2023, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

“Quiero agradecer a los directivos y a ‘Chicho’ por venir a este gran club. De Alianza Lima conozco que es el equipo mas grande del Perú y no dudo que tenemos un gran equipo para trascender en la Copa Libertadores y lograr el Tri ”, señaló en conferencia de prensa.

Andrade conoce del drama de Alianza Lima en la Copa Libertadores en los últimos años, una mala racha de 11 años sin ganar en el torneo continental. Sin embargo, el ‘Rifl’ no se limita a ganar un partido ya que siente que el club ‘íntimo’ tiene equipo para llegar a los octavos de final.

“El objetivo es salir campeón rápido de la liga para asegurar un cupo en la gran final y luego dar un golpe de autoridad para pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pensar solo en ganar un partido en Copa no es una visión ganadora ”, expresó.

Finalmente, Andrade habló sobre sus características dentro del campo y del proceso que lo llevó a decidirse por Alianza Lima y firmar con la institución victoriana.

“ Yo me considero un líder dentro de la cancha, soy pasador, de buen remate y me gusta dejar en buena posición para que mis compañeros anoten. Puedo jugar de doble cinco, de ‘10′ y de extremo. El ‘profe’ me dijo que quiere fútbol en la mitad del campo”, manifestó.

“Por suerte tuve varias opciones, pero tenía la ambición de volver a salir de mi país para competir a nivel internacional. Me gustan los retos y créanme este es un muy importante para mi carrera”, añadió.

Así le dio la bienvenida el plantel de Alianza Lima al 'Rifle' Andrés Andrade esta mañana en la cancha de EGB.



— Ovacion.pe (@ovacionweb) January 6, 2023