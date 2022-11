En Alianza Lima siguen disfrutando del bicampeonato nacional y uno de los jugadores que más ha celebrado este logro es Jefferson Farfán. Esto le ha generado algunas críticas por los pocos minutos que jugó en el año, sin embargo, Arley Rodríguez salió al frente para defenderlo.

TE VA A INTERESAR | ‘Chicho’ Salas hizo ganar millonaria cifra a Alianza Lima con Bicampeonato [VIDEO]

“Es mi amigo, lo considero mi amigo, él lo sabe así, me arropó de la mejor manera cuando llegué. Sé que puedo contar con él en cualquier momento y él conmigo”, aseguró el delantero a Willax Deportes.

El atacante colombiano aseguró que la ‘Foquita’ merece festejar este campeonato, no solo por ser una pieza importante del equipo sino también por los sacrificios que ha hecho para poder mantenerse activo.

“ Se merece, también, este campeonato. Él decidió venir, sé lo que ha sufrido, las inyecciones que se pone en la rodilla, etc” , acotó.

Arley Rodríguez saca cara por Farfán: “Merece el título, sé lo que sufre”. Video: Willax

Finalmente, Arley Rodríguez contó algunos detalles del apoyo que recibió por parte de Jefferson Farfán y de varios de los jugadores con los que ha formado un simpático grupo de amigos.

“ Me ayudó en afianzarme en Alianza Lima, fue uno de los que ayudó demasiado en mi renovación del año pasado . Lo supe sin él decírmelo, llegó a mis oídos, le agradezco mucho por eso. me ayudó cuando no jugaba, me tranquilizó y me dijo que estaba haciendo las cosas bien”, expresó.

“Me llevo muy bien con todos pero tengo un grupo que llamamos el grupo ‘Camerún’ donde hay puro morocho con ‘Sombra’, Oslimg, ‘Chiqui’ Portales, Aldair Rodríguez, ‘Zorro’, el tío Farfán, un grupo tranquilo para disfrutar del día a día en un gran club”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO