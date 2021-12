El colombiano Arley Rodríguez, campeón con Alianza Lima ya se encuentra en Colombia y desde las cristalinas aguas de la isla de San Andrés el delantero espera una llamada que no llega y que lo hace ensayar un discurso con sabor a despedida de la Liga 1.

“Uno de los momentos más felices de mi vida fue llegar a Alianza Lima y salir campeón, conocer gente espectacular en el tema del grupo. He ganado cosas muy importantes en Atlético Nacional, pero podría decir que este título con Alianza, por la hinchada, y por cómo me han arropado, es el título más importante de mi carrera”, dijo el cafetero para Willax.

El jugador aún no recibe noticias de su renovación y su participación en la Copa Libertadores parece inviable. “Esto no quiere decir que todo acabe aquí. Si me toca quedarme, igual van a ver al miso Arley que se entrena para darlo todo. Y si me toca irme, seguramente volveré a Matute como hincha a ver y apoyar a Alianza Lima porque la verdad me va a quedar en el corazón. Lo más bonito es quedar en la historia de este equipo como campeón. Estoy seguro que me van a recordar mucho”.

Arley Rodríguez a la espera de su renovación (Video: Willax Deportes)

El delantero cafetero confesó que sintió la presión de jugar en el cuadro blanquiazul desde el primer momento. “Cuando llegue al aeropuerto y se supo que iba a ser refuerzo de Alianza Lima fue increíble, nunca me llegaron tantos mensajes y se sentía ya el peso de esta camiseta, que se llegaba a un club importante”, finalizó.

Rodríguez reconoce desde Colombia que su cariño el cuadro blanquiazul (Foto: @arleyrodriguez_ ar9)