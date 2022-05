Arley Rodríguez aportó con dos asistencias en la goleada de Alianza Lima (3-0) sobre Municipal que lo mete en la lucha del Torneo Apertura. Tras el compromiso, el delantero colombiano se mostró agradecido por la oportunidad que le brinda Carlos Bustos de conformar el equipo inicial.

“Yo he sido muy feliz en Alianza. Me ha tocado lucharla. Me preparo para arrancar, pero me ha tocado estar en el banco. Cuando he estado desde el inicio, me entrego y demuestro que puedo estar en el once, pero si el profe decide que esté en el banco lo puedo hacer sin problemas”, explicó para las cámaras de GOLPERÚ.

De la misma manera, señaló que recibió el respaldo del DT. “(Carlos) me felicitó porque sabe que me exijo al máximo. Ahora me da la oportunidad de estar, también me tocó ante Vallejo. Siempre demostrando que estoy al 100 % cuando me toque. Estoy feliz por la victoria y por el grupo que celebran mis alegrías. Muy contento por el triunfo”, agregó el delantero.

El elenco íntimo se despidió esta semana de la posibilidad de avanzar en la Copa Libertadores y Arley Rodríguez reconoció que todas las ‘fichas’ del equipo están puestas en pelear por el título del Torneo Apertura.

“Sabemos que no tenemos margen de error. En la Copa Libertadores no se nos ha dado. No es fácil jugar cada tres o cuatro días con viajes y todo eso. Pero estamos demostrando que tenemos con qué seguir peleando el torneo. Sabemos que no debemos descuidar el campeonato porque es lo que te permite entrar al torneo internacional. Ahora, estamos concentrados. Dejando un poco la Copa y pensar en el torneo local”, sentenció.

Alianza Lima empezará a trabajar desde este lunes en el partido del próximo miércoles 25 de mayo ante River Plate. Tras caer ante Fortaleza en Lima, los íntimos no tienen opciones de avanzar a la siguiente etapa del torneo internacional, pero buscarán dar el golpe en el Monumental de Núñez.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en la Liga 1?

Con la victoria, el conjunto blanquiazul escala hasta la cuarta casilla con 26 puntos y se pone a dos del líder Melgar. Ahora, deberá concentrarse en el duelo ante Cienciano el lunes 30 y después, jugará su partido pendiente frente a Sport Huancayo en condición de visita.