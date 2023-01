Luego de salir bicampeón con Alianza Lima, Arley Rodríguez volvió a su país para seguir su carrera en el Deportivo Pereira, no obstante, el ‘colocho’ no olvida su paso por La Victoria y mantiene gratos recuerdos, en especial, de aquel clásico jugado en el Estadio Monumental.

TE VA A INTERESAR | Hernán Barcos sorprendió a la nana de sus hijos con otro increíble gesto [VIDEO]

Como se recuerda, en el primer clásico del 2022, Alianza Lima goleó 4-1 a Universitario de Deportes , siendo Arley Rodríguez el autor del tercer gol íntimo. El delantero colombiano se sacó la camiseta para celebrar y se ganó la tarjeta amarilla.

Pero lo que muy pocos sabían es que esa cartulina amarilla podría haber sido de color rojo si es que Arley hacía el festejo que tenía en mente. En diálogo con el programa web ' Pelota de Trapo’, el atacante señaló que quería hacer el gesto de la ‘gallinita’, al mejor estilo de Carlos Tévez .

“Le digo a Aldair (Rodríguez), ‘si entro, hago un gol y hago la “gallinita”, ¿qué pasa?’ Él me responde ‘no manito, no vayas a hacer eso porque te expulsan’, y yo le dije ‘pero valdría la pena la expulsión’” , expresó el ‘cafetero’.

Arley y la celebración que tenía lista para el clásico: "Quería hacer la gallinita". Video: Pelota de trapo.

Arley Rodríguez se despidió de la hinchada ‘blanquiazul’ con un emotivo video, en el que agradecía el cariño de la afición. En la entrevista mencionada explicó los motivos por los que no se quedó en el fútbol peruano pese a tener ofertas. “No me quedé más tiempo en Perú para no volver a Matute con otro equipo”, añadió.