La suerte de Beto da Silva en Alianza Lima está echada. Así lo ha hecho saber uno de los miembros del Fondo Blanquiazul, Fernando Farah, quien en un acto de mea sinceridad reconoció como un error el fichaje del jugador peruano-brasileño procedente del Deportivo La Coruña y que hoy es una pieza que no encaja en el ajedrez de Carlos Bustos.

“Lo de Beto da Silva fue una apuesta, el Fondo apostó por Beto y salió una mala apuesta, pero también el Fondo Blanquiazul ha tenido una muy buena apuesta que fue Jairo Concha, estamos convencidos que lo de (Óscar) Pinto también es una excelente apuesta. Alianza no está mirando el hoy, Alianza Lima está mirando hacia adelante”, dijo el empresario para Radio Ovación.

“Definitivamente, lo de Beto es un balance terrible, muy malo, se esperaba otra cosa y no fue, no llegó a la selección nunca, no se ha mantenido titular. Entiendo que ha hecho los esfuerzos, pero no ha podido y eso siempre pasa, siempre hay que, aciertas con uno y te equivocas con otro”, dijo con tono de lamento Fernando Farah.

Fondo Blanquiazul: ¿Cristian Benavante o Aldair Fuentes?

A pocos días de la noche blanquiazul el empresario comentó sobre la posible llegada de dos jugadores a La Victoria: “Al profesor Bustos le interesa Aldair Fuentes. De Cristian Benavente no sé, porque hay varios jugadores en su puesto y a un técnico no le gusta tener a tantos peleando una posición. Esa es una decisión del profesor con la gerencia deportiva, eso escapa a lo que es las funciones del Fondo”, comentó.

También reconoció que las gestiones no son fáciles para la llegada de uno de esos dos jugadores. “Lo de Fuentes lo veo bien difícil porque Fuenlabrada compra a Aldair pero no termina de pagar, hay una deuda y se están generando intereses, mal haría en perder Alianza esa inversión financiera”, señaló.

Fondo Blanquiazul: “No armamos el equipo del 2020″

En otro momento de la charla, Fernando Farah hizo una defensa sobre las acusaciones sobre la polémica en la que se ‘coqueteó’ con el descenso. “Se nos achaca todo lo que pasó en 2020 cuando el Fondo no armó el equipo. El señor Ratto se mantuvo hasta el 31 de diciembre cuando le habíamos pedido que se retire antes. Cuando se retira ya no había tiempo de armar nada. Le preguntamos por qué sacaron a ‘Cachito’ Ramírez, se comenzó mal porque comenzaron desarmando el equipo. Entonces dijimos: ‘no podemos hacer nada, ellos están haciendo lo que quieren hacer y nosotros nos dedicamos al futuro’”.