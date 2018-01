Como refuerzo es ideal, para negociar es complicado. Pablo Bengoechea exige que contraten un delantero y los directivos de Alianza ya conversaron con Beto da Silva, porque encaja perfectamente en el perfil de lo que necesitan. Un atacante de buen nivel, que no ocupará plaza de extranjero y además, potencialmente de selección.



El atacante no dijo sí, tampoco no. Pidió que se comuniquen con Gremio, dueño de su pase. Ambos clubes se pusieron de acuerdo, pues les viene bien tener en actividad al muchacho.



La Administración le dio casi una semana al joven para que defina su situación. Pero como no da señales ni respuestas, volvieron a comunicarse y el ‘9’ ha seguido con evasivas, lo cual ha alterado los nervios de la gerencia deportiva y cuerpo técnico. Entonces se ha tomado la decisión de esperarlo hasta el lunes como fecha límite. Luego habrá que sondear el mercado y acertar en el próximo nombre.

Video: Gol de Beto da Silva

DATAZOS

* El TAS rechaza el pedido de Sport Áncash de volver a la Primera División, por supuesta mala inscripción de Jefferson Collazos y Daniel Martín, ambos de Cantolao, que le ganó 2-0 en la final de la Segunda en el 2016.

* El zaguero brasileño Weverton Almeida (30 años) es el último refuerzo de FC Melgar y proviene del Figueirense de su país.

