Beto Da Silva aún tiene contrato con Alianza Lima, por lo que en los próximos días deberá presentarse a la pretemporada luego que la Universidad César Vallejo decida no seguir contando con él en modalidad de préstamo.

Sin embargo, el representante del delantero manifestó que su retorno a Alianza Lima no está confirmado, ya que el jugador tiene ofertas de otros equipos, incluso, del fútbol del extranjero.

“Beto quiere volver a Alianza Lima, con el que además tiene contrato hasta 2023, pero aún no lo tenemos definido, no está confirmado. Hemos tenido algunas posibilidades del exterior, aunque nada concreto”, explicó el empresario Iraultza Arrese.

Beto Da Silva tiene contrato con Alianza Lima por dos años más, por lo que si no se consigue un club para prestarlo, el atacante jugará esta temporada en el club blanquiazul.

Roverano: “Si yo fuera sobre Beto Da Silva ya me habría retirado”

El tema del atacante nacional fue motivo de debate en el programa A Presión Radio, donde el exportero Gustavo Roverano se puso en la posición de Da Silva. “La continuidad de lesiones y los fracasos deportivos, te pueden llevar a perder esas ganas de jugar al fútbol”, inició.

“Yo creo que si yo hubiera tenido lesiones seguidas o que me persigan, no hubiera aguantado seguir jugando. Si yo no estoy al 100% yo no podría jugar, por el motivo que sea”, explicó.

“Yo si fuera Beto ya me hubiera retirado hace rato, no digo que él se tiene que retirar. Por como yo veo el fútbol y si a mí me pasara eso, yo no podría”, añadió. Revisa aquí las declaraciones completas del exarquero.

Roverano sobre Beto Da Silva: "Si yo fuera él ya me habría retirado". Video: A Presión Radio.