Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT y se consagró campeón del Torneo Clausura 2022, lo que le permite jugar directamente la final nacional por quedar segundo del acumulado. Guillermo ‘Chicho’ Salas, técnico íntimo, ha sido uno de los principales artífices de este logro.

Un emocionado ‘Chicho’ declaró para la prensa después del partido, pero no lo hizo solo. El también exjugador ‘íntimo’ habló para las cámaras de Gol Perú abrazado a sus dos hijas y esposa.

“ Es un logro importante para mi carrera. Me siento muy contento y muy agradecido, pero esto es obra de los jugadores. Ellos dieron todo fecha a fecha y nos la jugamos en todos los partidos. Si me preguntan por un punto clave de estos nueve encuentros que tenemos, te diría que todos. Me siento muy alegre y la hinchada también está muy contenta. Este logro va para ellos”, señaló.

“ La clave de este logro es el compromiso del equipo. En el primer entrenamiento que tuve, tuvimos una larga charla y vi que el equipo entendió la idea desde el primer día”, añadió.

Salas destacó el apoyo de su familia, a quienes tenía a su lado. Asimismo, indicó que aún no han conversado con él para una posible renovación.

“Mi esposa, mis hijas, mis padres, mis primos y toda la gente que es aliancista a muerte, están disfrutando más que yo” , sostuvo.

“Hasta ahora no he conversado nada sobre mi continuidad. Estoy enfocado en este campeonato y las dos finales que me quedan”, agregó.

Finalmente, el popular ‘Memo’ mostró cierta preocupación por la lesión del ‘Pirata’. “Me preocupa Hernán Barcos porque es un jugador importante, pero estamos confiados en que va a llegar. El área médica está trabajando de maravilla y estuvo recuperando a todos los jugadores”, expresó.

¡LA FÓRMULA DE LA VICTORIA! Guillermo Salas 🧠🇵🇪, DT de @ClubALoficial ⚪🔵: "La clave es que el equipo se unió y los jugadores se comprometieron". #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/8bo3AqYZC2 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 30, 2022