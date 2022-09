Carlos Bustos llegó a Alianza Lima para una tarea histórica, lograr el ascenso con un plantel armado para ganar la Liga 2. Ciertas circunstancias lo llevaron a asumir un reto mucho mayor, y lo cumplió con creces. El cuadro íntimo se proclamó campeón nacional 2021.

Sin embargo, el 2022 viene siendo un año muy distinto. Con Melgar ganando el Apertura, a Alianza Lima le quedaba la ilusión de ganar el Clausura para tentar el bicampeonato, algo que se ha tornado complicado en las últimas fechas.

Tres partidos consecutivos sin ganar (dos de ellos en casa), ha colocado a Alianza Lima lejos de la punta. Esto ha sido suficiente para que las especulaciones en torno a la continuidad de Bustos empiecen a rondar La Victoria. No obstante, las dudas ya venían desde hace un tiempo antes.

Las señales que ponen en peligro la continuidad de Bustos

La primera vez que la permanencia de Bustos en Alianza Lima estuvo en peligro fue la goleada sufrida ante River Plate por 8-1 en Copa Libertadores. Un resultado que en otro momento hubiera sido ‘saca técnicos’, sirvió solo como una advertencia para Bustos.

Y es que en el torneo local, las cosas no iban tan mal, los íntimos venían peleando el Apertura hasta que una derrota por 2-0 en Huancayo sepultó sus opciones.

Las victorias escondían un déficit en comparación al año anterior. A Alianza Lima le cuesta una enormidad conseguir el gol, victorias con lo justo ante Cienciano y Sport Huancayo (con goles en los últimos minutos) son una muestra de ellos.

El segundo momento de zozobra en el comando técnico fue después del clásico. Alianza Lima no tuvo los argumentos para contrarrestar el inteligente planteamiento de Universitario. Aquí no se debe soslayar el calibre de lo que pudo afectar la situación de Jefferson Farfán. Para muchos, Bustos no tuvo la muñeca suficiente para manejar el problema de la mejor forma.

Reacciones tras empate ante Cantolao

El empate 0-0 en casa ante el ‘Delfín’ podría ser la gota que rebalsó el vaso. Fue llamativo ver como miembros del Fondo Blanquiazul se retiraban de su palco, minutos antes del final del partido. Pero no solo eso, trascendió que en la semana se llevará a cabo una reunión entre técnico y dirigencia.

En declaraciones a RPP, Diego Gonzales Posada manifestó que cualquier decisión en torno a un cambio en el comando técnico pasa por el gerente deportivo. “Esa parte la decide el área deportiva, José Bellina podría explicarte el tema. Él podría explicarte todo ese tema y los planes a futuro”, sostuvo.

Estas palabras distan de lo mencionado por Bustos en la conferencia de prensa tras el duelo ante Cantolao, en las que aseguraba que aún contaba con la confianza de las altas esferas. “Yo veo que la dirigencia siempre me ha brindado su apoyo”, expresó.

Lo cierto es que esta será una semana clave y de decisiones. Lo casi seguro es que Bustos no sería el técnico de Alianza para el 2023, lo que falta dilucidar es saber si su despedida será ahora o al final del campeonato.

Actualización

Los malos resultados le pasaron factura a Carlos Bustos quien, oficialmente, dejó de ser director técnico de Alianza Lima. El club íntimo publicó un comunicado en el que anunciaban el cese del entrenador argentino.

