Alianza Lima venció a ADT el reciente domingo y la Liga de Fútbol Profesional le otorgó un plato de distinción como ganador del Torneo Clausura. Además del premio, el equipo victoriano se ganó un boleto directo para la final nacional. De eso y más hablaron en la edición del lunes de A Presión Radio, donde hubo un momento de discusión por una aclaración de Carlos Galván.

Todo se inició por el tema del sistema del campeonato de la Liga 1. El ‘Negro’ recordó que Sporting Cristal fue el líder de la tabla anual en este 2022 y en los otros últimos cuatro años y no se coronó campeón gracias a ese puntaje. “En los últimos cinco años, Cristal salió campeón del acumulado y no es campeón. El sistema a mí me parece que es injusto”, señaló el exjugador de Universitario de Deportes.

El momento de la discusión se puede ver entre el minuto 18:26 y 18:56

Luego de varios segundos de discusión, Peter Arévalo mencionó lo que pasó en el 2020 y hubo algo en el que Galván no estuvo de acuerdo. “El año 2020, en el que Cristal es campeón, Cristal no ganó un solo torneo. Campeón del Apertura fue Universitario y campeón del Clausura fue Ayacucho”, señaló Mr. Peet.

De inmediato, llegó la réplica de Galván. “No fue campeón, ganador. No es campeón, no confundan a la gente, ganador”. Marko Ciurlizza se sumó a la discusión: “Se debería llamar campeón”. Y Galván volvió a defender su posición: “¿La chapa qué dice? Ganador”.





