Andrés Andrade fue el último fichaje extranjero que presentó Alianza Lima para la temporada 2023. Se trata de un volante colombiano que puede jugar en diversas zonas del mediocampo y que llega con antecedentes importantes en el fútbol internacional. Acostumbrado a elegir su número, la llegada de Carlos Zambrano lo hicieron cambiar su dorsal.

Sucede que el colombiano llegó con ansias de ser el ‘10′ de Alianza Lima, no obstante José Bellina, gerente deportivo del club, le explicó que ese número va para Jairo Concha, porque se la cedió Jefferson Farfán y porque desean que tenga más visualización para venderlo al extranjero.

Andrade entendió eso y pidió el número ‘5′, cifra con la que debutó en la Tarde Blanquiazul. No obstante, debió cambiar nuevamente ante la llegada de Carlos Zambrano. El ‘León’ usará la ‘5′, que es la camiseta que usó también en Boca Juniors y la selección peruana.

Finalmente, el colombiano usará la camiseta número 20 , dorsal que dejará Aldair Fuentes cuando sea prestado a otro club. “Es un bonito número, un compañero me dijo que el 20 es como el 10 por partida doble”, señaló a RPP.

Andrade esperanzado con el equipo

Andrés Andrade también habló sobre su llegada a Alianza Lima y las expectativas que hay con el plantel. “Se ha hecho un grupo que no solo peleará por el torneo local, sino por también por la Copa Libertadores. Quiero que pasemos la fase de grupos y luego se verá” , indicó.

“El profe Chicho me llamó y me dijo que quería contar conmigo. En estos días, he podido conocer la forma en la que el profesor ve el fútbol, me parece muy bueno”, añadió.

Asimismo, opinó sobre la posible llegada de Christian Cueva. “Supe lo de Christian y sé que es un gran jugador. Si viene, le daría mucho al equipo para poder competir en un torneo internacional”, acotó.